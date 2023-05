Ceriale, il sindaco Romano: “Cinque anni difficili per il Covid, ma abbiamo raggiunto risultati soddisfacenti”

Ceriale. Ambiente con la nuova gestione dei rifiuti a SAT, così come la soluzione per il parco acquatico “Le Caravelle”, passando per la riorganizzazione della macchina comunale, dirigenza e personale, Ufficio Tecnico, digitalizzazione e comunicazione (nuovo sito internet e pagina Facebook), oltre ai lavori pubblici e gli interventi di messa in sicurezza del territorio, fino al sociale e ai servizi per i cittadini cerialesi.

Il sindaco di Ceriale Luigi Romano, che non sarà candidato alle prossime elezioni comunali, traccia un bilancio di questo mandato amministrativo, cinque anni certamente difficili e segnati dall’emergenza pandemica legata al Covid.

“Quale primo atto di questa amministrazione vorrei ricordare il rinnovo della convenzione con “Le Caravelle”. A giugno 2018 quando ci siamo insediati il parco era alla scadenza della convenzione e rischiava a tutti gli effetti la chiusura. Abbiamo lavorato assiduamente con la proprietà e siamo riusciti a salvare il parco con i numerosi posti di lavoro” sottolinea il primo cittadino cerialese.

“Nell’ambito urbanistico abbiamo dato il via alla riqualificazione dell’ex hotel Torelli e all’iter per un nuovo insediamento produttivo negli ex cantieri Sciallino. Tra le varianti rispetto al Piano Regolatore il progetto di rigenerazione urbana tra via Indipendenza e via alla Stazione”.

“Abbiamo lavorato assiduamente a problemi che affliggono Ceriale da decenni, alcuni li abbiamo risolti su altri la complessità burocratica non ci ha permesso di concluderli, ma abbiamo creato le condizioni affinché la prossima amministrazione possa, in tempi brevi, arrivare alla soluzione. Mi riferisco ai tanto dibattuti argomenti T1, ex Palazzo Pesce, la ex colonia Veronese ecc“.

“Nel settore edilizia privata e demanio: la transazione per la conciliazione della controversia tra Comune di Ceriale e alcuni condomini dello stabile sito in via Magnone che consentirà a breve l’apertura di Via Galati. Definito l’atto transattivo con la Coop. Alfa Casa con il quale si potrà finalmente realizzare l’area camper da tempo attesa, il piano eliminazione barriere architettoniche così come il piano di Edilizia Residenziale Sociale”.

“Come era stato indicato nel programma amministrativo sono state portate a termine numerose opere pubbliche, altre sono in fase di itinere e/o di progettazione, con gli uffici comunali che sono riusciti a concludere positivamente bandi e richieste di finanziamento di vario genere, fondi indispensabili a sostegno delle finanze comunali che hanno fornito un contributo essenziale per la realizzazione dei diversi interventi sul territorio” evidenzia il sindaco Romano.

Nel dettaglio: nuovi asfalti e illuminazione pubblica; l’ultimo lotto della pista ciclopedonale di via Orti; marciapiedi via Romana; Parco Sasso; Borgo Braia; nuovi parcheggi e piano viabilità; passeggiata (riqualificazione del lungomare – ex cantieri patrone – e pontile); ripascimenti arenile; impianti sportivi; messa in sicurezza del territorio (rio San Rocco e Carendetta con relativo assetto viario), oltre alla normale attività di pulizia e manutenzione del territorio; sala multimediale/biblioteca e cultura (anche come eventi); interventi sui vari plessi scolastici cittadini.

E ancora l’azione amministrativa sulla pubblica istruzione, con riferimento all’unione con l’istituto comprensivo della Val Varatella, ma anche l’asilo comunale, il campo solare così come lo stesso asilo nido “Il flauto magico” e il rinnovo della convenzione con la fondazione Caterina Parodi per la gestione della struttura.

Sul fronte dei servizi sociali, dal 2018 al 2023 si è verificato un aumento di persone in carico al servizio di assistenza domiciliare per disabili e non autosufficienti, arrivando ad un totale di 12 persone in carico al 2023. Dal 2018 al 2023 si è registrato un aumento del numero di persone beneficiarie di contributi economici, arrivando ad un totale di 330 contributi annui registrati al 2022. Infine, la partecipazione attiva alle iniziative del distretto socio-sanitario, oltre ai progetti di inclusione sociale sostenuti a favore della comunità cerialese.

Parte importante sul fronte del turismo: eventi e promozione, outdoor e la valorizzazione del borgo di Peagna. Tra i recenti interventi le prime risorse stanziate (150.000 euro) per il restyling della rete sentieristica dell’entroterra cerialese, in particolare in un tratto dell’area naturalistica di valle Ibà interessata da alcuni movimenti franosi. Abbiamo inoltre verificato, in collaborazione con Vibram Mare Montana, tutta la rete sentieristica del nostro territorio, compresi alcuni percorsi cittadini, e stiamo provvedendo a predisporre tutta la necessaria cartellonistica identificatrice.

Costante attenzione dell’ente comunale per la tutela e valorizzazione dei settori produttivi, agricoltura, artigianato, servizi, commercio ed esercizi pubblici, ristorazione, bagni marini e ricettività, principalmente con l’obiettivo di alleggerire la pressione delle imposte comunali, voglio ricordare le esenzioni e riduzioni del periodo Covid, alcune ancora attualmente in proroga oggi.

“Cinque anni difficili per l’emergenza pandemica legata al Covid che, ovviamente, ha impedito la completa realizzazione del programma amministrativo, tuttavia siamo riusciti a dare un nuovo volto alla nostra cittadina e avviare un percorso di rilancio per l’intera comunità cerialese” afferma ancora il primo cittadino.

“Altro aspetto della mia relazione programmatica conclusiva non può che evidenziare che questa amministrazione lascia un ente comunale forte e stabile sotto il profilo contabile e finanziario, con una gestione attenta e oculata delle risorse che ci ha permesso di investire in altre opere pubbliche con avanzi di amministrazione. Nessun aumento delle tariffe e delle imposte, e, al tempo stesso un maggior sostegno ai cittadini bisognosi, accompagnata da un aumento e ottimizzazione dei servizi pubblici complessivi”.

Infine, un commento più di carattere politico, legato alle prossime elezioni comunali e alla mancata ricandidatura a sindaco: “Non posso non fare una riflessione sulle imminenti elezioni comunali in quanto in molti mi chiedono i motivi della mia rinuncia alla ricandidatura. Posso assicurare che si tratta di motivazioni strettamente personali, come dicevo in precedenza sono stati cinque anni difficili e per me estremamente stressanti”.

“Oggi non lo ricordiamo quasi più, ma abbiamo vissuto circa due anni di grave emergenza e un’amministrazione nuova come quella oggi ancora in carica ne ha particolarmente risentito”.

“Consideriamo poi che il 90% della mia squadra era alla prima esperienza amministrativa ed essendo una lista prettamente civica non avevamo nemmeno collegamenti politici a certi livelli. Ciò nonostante abbiamo lavorato con impegno e raggiunto risultati soddisfacenti“.

“Da qui l’insistenza dei miei sostenitori, amici e devo dire tanti cittadini che mi hanno conosciuto in questi anni, per un mio impegno diretto alle elezioni comunali per tentare di proseguire il percorso amministrativo avviato con un secondo mandato da sindaco. Questo anche per le considerazioni che mi sono arrivate in questi mesi e settimana: il primo mandato è quello in cui si predispongono programmi e progetti che poi, normalmente, si sviluppano e realizzano nei cinque anni successivi”.

“Credo che sia effettivamente così, per questo sono fiducioso che la prossima amministrazione se saprà fare tesoro del lavoro da noi svolto in questi anni potrà arrivare in breve tempo alla soluzione di alcuni problemi che affliggono Ceriale da decenni, alcuni siamo riusciti già a risolverli, altri, anche per le ragioni spiegate sopra, devono ancora trovare conclusione nell’interesse dell’intera comunità cerialese” ha concluso il sindaco di Ceriale.