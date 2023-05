Ceriale, Cammarata e Dani ringraziano i loro elettori: “Il rapporto non finirà”

Ceriale. Ad una settimana dall’esito delle elezioni per la nuova nomina del parlamentino cerialese, i consiglieri uscenti di minoranza Valeria Cammarata e Fabrizio Dani fanno il punto della situazione.

“È assolutamente doveroso, e lo facciamo con estremo piacere, ringraziare chi ci ha nuovamente affidato la propria fiducia votandoci – scrivono – Cinque anni fa abbiamo avuto la possibilità di intraprendere il percorso come consiglieri di minoranza. È stata un’esperienza interessante durante la quale si è consolidato un rapporto di collaborazione e stima reciproca, aspetti che hanno fatto sì che noi oggi scendessimo nuovamente in campo al fianco di Antonello Mazzone. Ringraziamo lo stesso Antonello per averci dato questa seconda opportunità, ringraziamo tutti i componenti della nostra lista anzi della nostra squadra come ci piace definirci. Ed infine l’ultimo ringraziamento va a tutte le persone che ci hanno spronato, supportato e votato: avere avuto a distanza di 5 anni nuovamente la vostra fiducia ci riempie di orgoglio”.

“Purtroppo non abbiamo vinto – proseguono – e purtroppo insieme al nostro candidato sindaco, tra i banchi della minoranza siederà solo uno di noi (Dani, ndr). Ma poco importa, il rapporto non finirà, in quanto non intendiamo buttare quanto di buono abbiamo creato durante la composizione della lista a supporto della candidatura di Mazzone”:

“In un periodo storico nel quale i giovani hanno perso la volontà di votare, la nostra lista ha schierato un notevole numero di new entry: questo deve essere di buon auspicio per Ceriale. Da ora metteremo in campo nuovamente una minoranza attenta e vigile che monitorerà le azioni della nuova amministrazione nell’interesse dei cittadini. Ancora un grazie sincero per la vostra fiducia” concludono Cammarata e Dani.