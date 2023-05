Ceriale 2023, per Mazzone la “consolazione” del secondo posto: “In minoranza per il bene della nostra comunità”

Ceriale. “Prendo atto dei risultati elettorali e della volontà espressa dai cittadini cerialesi”. E’ il commento di Antonello Mazzone, candidato sindaco con la lista civica “CerialeSi”, uscito sconfitto dopo le operazioni di scrutinio ai seggi che hanno premiato Marinella Fasano.

Per lui la magra consolazione del secondo posto, considerando che l’altro sfidante per la poltrona di primo cittadino, Piercarlo Nervo, è arrivato in ultima posizione, ma certo la delusione non manca: “Auspico un in bocca al lupo a Marinella Fasano, sperando che sia il sindaco di tutti i cerialesi e che si possano ricucire le divisioni maturate negli ultimi tempi e in questa campagna elettorale” aggiunge Mazzone.

“Noi siamo pronti al nostro ruolo di minoranza, saremo pronti a sostenere le proposte che riteniamo giuste e a opporci rispetto a scelte e indirizzi che riterremo sbagliati”.

“Faremo una opposizione costruttiva nell’interesse dei cittadini, cercando di dare il nostro contributo alla crescita futura di Ceriale” conclude.