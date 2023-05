Ceriale 2023, Nervo: “Da subito al lavoro per fare un’opposizione per il bene dei cittadini”

Ceriale. “Adesso attendiamo di capire la composizione della minoranza, poi ci metteremo al lavoro per fare un’opposizione a favore del paese“. Lo dichiara a pochi minuti dallo spoglio il candidato sindaco a Ceriale Piercarlo Nervo (Noi per Ceriale), candidato sindaco “terzo classificato”, dopo al nuovo sindaco Marinella Fasano (Ceriale Ceriale) e a Antonello Mazzone (CerialeSì).

Tra le intenzioni del neo sindaco intervenire sull’area T1, azione che vede d’accordo anche l’opposizione: “Questa è la priorità di tutti – porsegue Nervo -. E’ stato un argomento al centro della campagna elettorale, ora non può più attendere e saremo disponibile a lavorare insieme”.

La candidata della lista “Ceriale Ceriale”, imprenditrice del settore turistico-immobiliare con un passato da assessore (in due mandati consecutivi), affiancata dal vicesindaco uscente Luigi Giordano, ha sconfitto alle urne Pier Carlo Nervo (“Noi per Ceriale”), geometra libero professionista già assessore e poi consigliere d’opposizione nelle amministrazioni guidate da Ennio Fazio, con in lista l’assessore uscente Eugenio Maineri, e Antonello Mazzone (“CerialeSi”), direttore amministrativo in diversi ospedali, entrato in politica negli anni ’90 come consigliere comunale, nel 1994 assessore all’urbanistica.