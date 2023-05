Ceriale 2023, l’appello al voto di Mazzone: “Vinca il migliore, noi ce l’abbiamo messa tutta per esserlo”

Ceriale. Nell’ultimo giorno di campagna elettorale delle elezioni amministrative 2023, il candidato sindaco di Ceriale per la lista civica CerialeSi, Antonello Mazzone, rivolge un appello a tutti i suoi concittadini.

“Siamo arrivati alla fine di questa campagna elettorale – dichiara Mazzone –. Io e la mia squadra vogliamo ringraziare tutte le persone che in queste settimane ci hanno supportato e ci sono state vicine, le persone che abbiamo incontrato e con le quali abbiamo dialogato e con cui ci siamo confrontati sul nostro programma”.

“Siamo scesi in campo perché vogliamo il bene di Ceriale e vogliamo contribuire al suo rilancio. Per questo è importante che il 14 e 15 maggio quanti più cerialesi possibile vadano alle urne ed esercitino il loro diritto di voto. Teniamo molto a che ci sia affluenza e che vinca il migliore. Noi ce l’abbiamo messa tutta per essere tali”.

Oltre che dal candidato sindaco Antonello Mazzone, la lista civica CerialeSi è composta dai seguenti candidati consiglieri: Riccardo Barberis, 65 anni, amministratore condominiale; Valeria Cammarata, 36 anni, funzionario comunale, capogruppo e consigliere di minoranza uscente; Elisa Cerruti, 46 anni, geometra e interior design; Fabrizio Dani, 33 anni, imprenditore agricolo, consigliere di minoranza uscente; Sara De Salvo, 33 anni, impiegata amministrativa in azienda di sicurezza sul lavoro; Rossano Fabio, 52 anni, libero professionista; Marco Frison, 50 anni, imprenditore e libero professionista; Paolo Gianatti, 55 anni, avvocato cassazionista, penalista; Erika Piuma, 31 anni, parrucchiera; Nadia Repellini, 60 anni, commerciante; Giuseppe Repetto, 60 anni, geometra libero professionista; Francesca Serventi, 23 anni, addetta alle vendite.