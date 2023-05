Ceriale 2023, la Lega a sostegno di Piercarlo Nervo: “Unica lista di centrodestra”

“A Ceriale la Lega ha fin da subito appoggiato il progetto del candidato sindaco Piercarlo Nervo, tecnico competente e capace con precedenti esperienze in amministrazione, una persona che ha a cuore il suo paese e che sicuramente sarà capace di amministrare al meglio il Comune”.

A meno di due settimane dal voto per le elezioni comunali la Lega provinciale precisa sull’appoggio politico alla lista di centrodestra.

“Spiace per la scelta di alcuni elementi di centrodestra che si sono dispersi in altre liste, creando situazioni confuse e ibride con forze di centro sinistra che difficilmente potranno mantenere la compattezza e coerenza nel momento in cui saranno chiamati a prendere decisioni importanti per il territorio”, con riferimento alla lista CerialeSi che sostiene la candidatura di Antonello Mazzone.

“L’unica lista in cui sono presenti senza equivoci rappresentanti di centrodestra è quella di Nervo, dove la Lega ha un suo valido rappresentante in Arturo Moreno, stimato imprenditore nel settore turistico, con alle spalle una consolidata esperienza amministrativa che ha sempre svolto con passione e impegno, persona concreta che potrà dare un grande contributo per rendere Ceriale una città più vivibile per i residenti e per i turisti” aggiunge ancora la Lega savonese.

Le polemiche sterili che da giorni caratterizzano la campagna elettorale le lasciamo ad altri, noi ci stiamo concentrando sui progetti, sugli obiettivi, su ciò che è meglio per Ceriale, come già stiamo facendo in tutti i comuni che amministriamo. C’è tanto lavoro da fare: nel turismo, nel commercio, nel sociale, nelle opere pubbliche e siamo sicuri che Piercarlo Nervo e la sua squadra sapranno dare risposte concrete a tutte le problematiche della comunità” conclude la segreteria provinciale.