Ceriale 2023, Giordano ancora recordman con 470 preferenze: ecco la possibile composizione del consiglio comunale

Ceriale. Ha ottenuto la vittoria con 1.067 voti complessivi Ceriale Ceriale, la lista civica che appoggiava la candidatura di Marinella Fasano a sindaco della cittadina rivierasca.

Più staccata, ma non eccessivamente, la lista CerialeSi a sostegno di Antonello Mazzone, che ha portato a casa complessivamente 935 voti. Sul terzo gradino del podio la lista Noi per Ceriale di Piercarlo Nervo.

Passando alle preferenze, il recordman è ancora Luigi Giordano, che da solo ha praticamente “portato” quasi la metà dei voti dell’intera sua lista: per lui sono state 470 le preferenze personali. Un risultato che dovrebbe consentirgli di mantenere l’incarico da vice sindaco.

Per quanto riguarda le altre due liste, invece, i più votati sono stati Fabrizio Dani per la lista di Mazzone ed Eugenio Maineri per quella di Nervo.

Di seguito le preferenze di ciascun candidato.

Per la lista numero 1 di Antonello Mazzone: Barberis 51, Cammarata 183, Cerruti 34, Dani 234, De Salvo 91, Fabio 68, Frison 38, Gianatti 109, Piuma 56, Repellini 53, Repetto 157, Serventi 142.

Per la lista numero 2 di Piercarlo Nervo: Accame 50, Capiaghi 71, Di Bartolo 44, Foti 89, Gelmini 38, Maggiorano 107, Maineri 261, Moreno 51, Quilici 32, Roccaforte 8, Rocco 34, Tognetti 15.

Per la lista numero 3 di Marinella Fasano: Giordano 470, Calcagno 123, Calì 17, De Francesco 26, De Stefano 272, Gaglioti 161, Gatti 34, Ligustro 88, Raineri 46, Stefani 6, Viglizzo 96, Vignone 66.

In consiglio comunale siederanno 12 consiglieri più il sindaco; la maggioranza occuperà otto posti (più quello del sindaco) mentre alla minoranza spettano quattro consiglieri.

Oltre a Marinella Fasano e Luigi Giordano, dunque, l’amministrazione comunale dovrebbe essere formata, per la maggioranza, da Barbara De Stefano, Daniele Gaglioti, Gianbenedetto Calcagno, Nadia Viglizzo, Nadia Ligustro, Cinzia Vignone e Maurizio Raineri. Per quanto riguarda la minoranza, invece, ci saranno Antonello Mazzone con Fabrizio Dani e Piercarlo Nervo con Eugenio Maineri.