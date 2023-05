Ceriale 2023, Fdi: “Il centrodestra è nella lista di Piercarlo Nervo”

Ceriale. Dopo la presa di posizione della Lega provinciale, anche Fratelli d’Italia scende in campo in vista delle elezioni di Ceriale, rimarcando che “l’unica vera lista di centrodestra è quella di “Noi per Ceriale – Nervo Sindaco” afferma il commissario savonese Fdi Claudio Cavallo.

“Come si riconosce la vera lista di centrodestra? Dal fatto che con coerenza ideologica e programmatica si è cercato di tenere unito il centrodestra di governo senza ammiccamenti, inciuci e candidature condivise con la sinistra” aggiunge ancora Cavallo.

“La coerenza ideologica è importante perché influenza il programma elettorale ma ancor più influenzerà le azioni di governo cittadino che dovranno dare risposte ai bisogni e alle aspirazioni della città e dei suoi abitanti. Non sempre è facile fare, ma con la condivisione dei valori e l’armonia delle singole posizioni personali ci si può riuscire, non riusciamo invece ad immaginare come potrebbero essere le azioni di governo di alte liste i cui candidati partono da posizioni spesso contrapposte sui principali temi da affrontare per Ceriale”.

“Fratelli d’Italia si è fatta carico, considerato anche il peso politico ottenuto a Ceriale alle ultime elezioni, di promuovere insieme agli altri partiti della coalizione la lista civica Noi per Ceriale – Nervo Sindaco che si può così candidare a governare la città sapendo di avere il sostegno e l’aiuto dai partiti che attualmente governano la Regione e la Nazione”.

“La lista presenta un bilanciamento ottimale tra candidati che hanno esperienza amministrativa e volti nuovi che si presentano per la prima volta ma con le idee molto chiare su cosa occorre fare. Anche Fratelli d’Italia ha dato il suo contributo in questo senso e sostiene i propri iscritti presenti nella lista: Eugenio Maineri, Giacomo Roccaforte e Maurizio Accame”.

“Siamo fiduciosi che l’esperienza, il forte radicamento sul territorio e la ventata di nuove idee ed energie darà al candidato sindaco Piercarlo Nervo e a tutta la sua squadra di candidati consiglieri il vantaggio competitivo che li porterà a governare bene Ceriale per i prossimi cinque anni” conclude il commissario Fdi.