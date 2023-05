Cengio, ecco le novità del Dotta bis: in giunta anche Giovanni Santin e il 21enne Andrea Cavalleri

Cengio. Per la giunta del suo secondo mandato, il sindaco Francesco Dotta segue esattamente l’ordine stabilito dalle urne, tranne per un ruolo, quello del suo vice. La carica infatti è stata assegnata al secondo più votato: Gianfranco Bosetti, che già gli scorsi cinque anni è stato vicesindaco. Per lui confermate anche le deleghe all’ambiente e all’istruzione, a cui si aggiunge quella alle energie rinnovabili.

Tra le conferme, senza sorprese, anche quella dell’assessore uscente Lorenza Rinaldi (in questa tornata elettorale, campionessa di preferenze: ne ha ricevute 138) che continuerà ad occuparsi di servizi sociali, protezione civile e commercio.

Gli assessorati al bilancio e alla frazioni sono invece stati assegnati al terzo più votato: Giovanni Santin. In giunta ci sarà anche un giovanissimo, che se non stabilisce un record poco ci manca: il sindaco Dotta ha infatti deciso di nominare assessore lo studente universitario di 21 anni Andrea Cavalleri che si occuperà del reperimento dei finanziamenti, dei social e della comunicazione.

Completano la squadra della lista di maggioranza “Cengio nel cuore”, quattro consiglieri, ognuno di loro ha ricevuto più di una delega. Nel dettaglio: Cristina Costa (spettacolo, turismo, associazioni, controllo locali pubblici); Davide Costa (oltre ad essere capogruppo, avrà le deleghe a sport, promozione, sviluppo imprese locali e polizia locale), Antonio Cora (controllo impianti tecnici primari), Chiara Paolucci (cultura e attività giovanili).

Il primo cittadino ha quindi tenuto per sé le deleghe a lavori pubblici, sanità, affari legali e personale.