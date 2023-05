Cengio 2023, stravince il sindaco Dotta: Lorenzo Rinaldi e Gianfranco Bosetti i più votati

Cengio. Bis per Francesco Dotta, che festeggia la seconda vittoria consecutiva alle elezioni comunali di Cengio. La sua una vittoria netta, arrivata con il 73,72% dei consensi che hanno premiato la sua squadra (QUI il suo commento dopo l’esito delle urne).

Tante le riconferme, a partire dall’assessore uscente Lorenzo Rinaldi che è stato il più votato, ottenendo 138 preferenze. Un bottino di 124 voti, invece, per l’ex vicesindaco Gianfranco Bosetti (124), seguito da Giovanni Santin (111): per lui non sarà la prima volta in consiglio comunale, dove ha già seduto precedentemente per tre mandati.

Appena sotto le 100 preferenze, la new entry della lista “Cengio in Cuore” Andrea Cavalleri (97) e il consigliere negli ultimi cinque anni Cristina Costa. Approdano in consiglio anche Davide Costa (nell’ultimo mandato è stato assessore), Antonio Cora (per lui un’esperienza di 9 anni nell’amministrazione di Ezio Billia) e Chiara Paolucci, una novità della lista: rispettivamente hanno raccolto 62, 51 e 49 preferenze.

Rimane fuori per un manciata di voti invece l’ex consigliere comunale Simone Odella (45). Non faranno parte del consiglio nemmeno Cinzia Stenca (36), Emanuele Bertin (29) e Paola Pivanti (24).

A comporre l’opposizione, ci sarà il capogruppo di “Cengio cambia” Massimo Marazzo, affiancato da Alex Fabiano (77 preferenze), Claudio Garolla (44) e Francesca Usai (31). Quest’ultima ha ricevuto lo stesso numero di voti di Sandro La Rocca, rimasto fuori in quanto la giovane lo precedeva in lista.