Cengio 2023, Pd: “Grande l’assenteismo alle urne, con una lista il commissariato sarebbe stato difficile da evitare”

Cengio. Complimenti agli avversari, ma anche una riflessione sull’assenteismo alle urne. A due giorni dall’esito delle elezioni comunali, che a Cengio hanno visto la netta vittoria (con il 73,72%) della lista civica del sindaco uscente Francesco Dotta, il circolo del Pd locale analizza il voto.

“Le elezioni appena concluse hanno visto nuovamente la vittoria della lista Civica di centrodestra a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro – dicono – La sfida delle elezioni comunali era un’impresa difficile e il risultato era pressoché scontato. Un dato però pesa in maniera decisa e netta: il grande astensionismo. 1220 persone non sono andate al voto. 1220 persone hanno deciso di non partecipare a un momento importantissimo della vita democratica del Paese. I dati sono incontrovertibili”.

L’affluenza alle urne ha registrato il 58%: “Ben otto punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa – ricordano i dem -. In questo scenario, con una sola lista, il e Cengio non avrebbe certo giovato di una simile situazione”. Dichiarazioni che rimarcano quanto affermato dall’avversario di Dotta, Massimo Marazzo, al termine dello spoglio. Su cui, però, si discosta il sindaco: “Sono convinto che anche con una sola lista saremmo riusciti comunque a passare ed evitare il commissariamento”, ha detto lunedì.

Il Partito Democratico ora pensa al futuro: “Le condizioni per ricostruire un campo largo alternativo sono possibili”, afferma.

Infine un consiglio alla nuova amministrazione: “Si pensi concertatamente alla nomina di un vicesindaco in quota rosa. Sarebbe un bellissimo segnale di cambiamento in controtendenza agli ultimi 75 anni di amministrazione comunale cengese”, dicono dal Pd. Ed in effetti la candidata più votata è stata proprio l’assessore uscente Lorenza Rinaldi che ha raccolto 138 preferenze, 14 in più rispetto al vicesindaco Gianfranco Bosetti.