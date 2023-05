Cengio 2023, le urne premiano Francesco Dotta: sarà ancora sindaco

Cengio. Bis per Francesco Dotta, eletto di nuovo sindaco di Cengio. Un risultato che era atteso dai pronostici e che è stato confermato dalle urne: ha ottenuto 1181 voti (74%) contro i 421 (26%) dello sfidante Massimo Marazzo.

Il leader di “Cengio nel Cuore” guiderà dunque il paese anche per i prossimi cinque anni. Mentre il rivale Massimo Marazzo (“Cambia Cengio”) siederà nuovamente in opposizione.

Un esito, come detto, che non regala sorprese. All’inizio della campagna elettorale, l’unica certezza era la lista di Dotta, poi però, il 6 aprile, Marazzo era uscito allo scoperto costruendo la squadra in pochi giorni. “Il rischio concreto che i cengesi non avessero alcune alternativa e la situazione del paese che patisce non potevano essere ignorati”, aveva dichiarato. Ma per gli addetti ai lavori una vittoria sarebbe stata molto difficile e così è stato.

A governare il paese sarà infatti di nuovo Dotta, che fin da subito ha espresso la sua volontà di portare a termine i progetti che, anche a causa del Covid, sono rimasti indietro e di dare continuità al lavoro della sua squadra, la cui ossatura è quella della scorsa amministrazione.