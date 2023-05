Celle, vandali in azione nello spazio esterno della Croce Rosa. I militi: “Siamo indignati”

Celle Ligure. “Siamo indignati“. I militi della Croce Rosa hanno rimesso a posto lo spazio esterno alla sede della Pubblica Assistenza, dopo il danno di questa notte quando qualcuno è entrato e ha preso di mira una pianta “da almeno dieci anni in quel posto” e divelto un cartello.

Terra dappertutto e disordine a un passo dal luogo dove persone dedicano il loro tempo per dare una mano al prossimo. “Siamo molto amareggiati, anche perché questo spazio esterno accoglie i mezzi di soccorso e le auto dei volontari. Per fortuna non hanno danneggiato anche quelle”.

Del fatto sono stati avvertiti i CArabinieri. Lì ci sono telecamere di video sorveglianza che verranno visionate. Indagini in corso.