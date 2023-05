Celle, necrologi no vax coprono i manifesti mortuari: “I vaccini uccidono”

Celle Ligure. Risveglio shock con manifesti no vax affissi accanto ai necrologi, con volti, nomi e data di morte di molte persone che vengono ritratte. Sotto ogni viso, riportata la scritta: “I vaccini uccidono”.

I manifesti sono stati affissi nella notte nello spazio riservato ai necrologi. Riportano il marchio che imprime le due “V” all’interno di un cerchio rosso. Così come la scritta apparsa in via Colla, realizzata con una vernice rossa: “Il vax uccide”, rimarcano il concetto gli autori dell’atto vandalico.

Un messaggio forte e ben chiaro di sprezzante gusto che segue il solco dei precedenti: in passato erano state numerose le scritte no vax apparse nella vicina Varazze, ma non solo.

Dura e ferma condanna del primo cittadino, Caterina Mordeglia. “Un gesto gravissimo e spregevole. Ho già incaricato di rimuovere immediatamente manifesti e scritte, la panchina è già stata ripulita. Esistono modi civili per esprimere il proprio dissenso: questo è solo un atto vandalico privo di senso”.