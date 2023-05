Celle, incidente in galleria sulla A10: code verso Savona

Celle Ligure. Code in autostrada, sulla A10, in direzione Savona. Poco prima delle 11, secondo le prime informazioni, un motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote su cui viaggiava finendo a terra e un’auto, per evitarlo, ha sbattuto contro il muro della galleria.

Fortunatamente lievi ferite per due persone trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dalle ambulanze della Croce Verde di Albisola e della Croce d’Oro di Albissola Marina, coordinate dal personale del 118.

Immediato anche l’arrivo dei vigili del fuoco e della Polizia Stradale. Si registrano 3 chilometri di coda in direzione della città della Torretta.

Un altro incidente simile si è verificato questa mattina sulla autostrada A10 nel tratto tra Arenzano e Genova Pra’ in direzione levante. Coinvolto solo un motociclista che ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto ferito.

È successo poco dopo le 11.30. L’uomo è stato soccorso sul posto dalla Croce Rossa di Cogoleto e dall’automedica del 118 di Genova. Pur non avendo mai perso coscienza, nell’impatto ha riportato un trauma cranico, un trauma facciale e una sospetta frattura a un braccio. Per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.