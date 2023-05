Celle, Ginevra Agnese e Giulio Marrocu: piccole promesse del tennis regionale

Celle Ligure. Piccoli campioni a livello regionale. Sono un cellese e una varazzina che hanno raccolto ottimi risultati in questi ultimi giorni.

Lo scorso fine settimana sui campi del Tennis Club Toirano, la varazzina Ginevra Agnese, 9 anni, del Tennis Club Lavadore si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale Under 10 nel Circuito Fit Junior Programs, sbaragliando le avversarie.

Il cellese Giulio Marrocu, invece, categoria Under 16, sempre dello stesso Club presente a Celle dal 1961, si è qualificato come Finalista del Master Regionale Liguria del circuito TPRA “Road to Rome” ed è approdato sui campi del Foro Italico arrendendosi ai quarti finale.