Celle, a giorni l’apertura del voltino di via Aicardi. I commercianti soddisfatti: “Situazione che ci penalizzava da troppo tempo”

Celle Ligure. Ci siamo. Questione di qualche giorno e sarà nuovamente aperto il passaggio che mette in comunicazione la parte terminale di via Aicardi con l’Aurelia. Qualcosa inizia quindi a muoversi.

Ieri è stato posizionato un macchinario per procedere con i lavori che sgombereranno il tratto chiuso precauzionalmente in seguito ai danni strutturali che avrebbero subito, in seguito al cantiere, alcune case del centro storico.

Ottima notizia per i commercianti esasperati da una situazione che li penalizzava da lungo tempo. La parte terminale della via, infatti, era tagliata fuori dal passaggio e già nel febbraio 2021 avevamo raccolto il loro malcontento. Tra questi, anche chi, qualche mese fa, aveva scritto al presidente della Regione, Giovanni Toti, chiedendo aiuto.

E c’è un’altra notizia che anticipiamo: oltre alla riapertura del voltino in fondo al caruggio, il cantiere allestito sul rio, per ampliarne il sottostante corso al fine di evitarne l’esondazione, come già preannunciato, sarà smantellato.

Ma adesso c’è un termine. Lo annuncia Anas: “Entro il prossimo mese il cantiere sarà tolto”. Poi, sul voltino, tiene a precisare la massima attenzione all’incolumità delle persone: “Lasceremo i puntelli ma sarà consentito il passaggio pedonale e ai mezzi autorizzati in piena sicurezza”.

Si comincia così, con il passaggio riaperto in sicurezza tra poco, poi via i new jersey, via le barriere in metallo e i materiali utili all’esecuzione dei lavori di adeguamento idraulico sul sottostante corso d’acqua, sospesi da tempo, entro la fine di giugno. Poi se ne riparlerà finita l’estate.