Cavi tranciati in autostrada, venerdì chiusa la galleria per nuovi sopralluoghi della Procura

Autostrada. Resterà chiusa anche nella giornata di domani la galleria monte Sperone in A12, interessata ieri sera dal distacco di alcuni cavi elettrici che hanno colpito un pullman e un’auto.

Come anticipato, la Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo per crollo colposo, ha disposto ulteriori accertamenti per stabilire la causa dell’evento e soprattutto per escludere prima della riapertura un eventuale problema strutturale. Se, i consulenti della procura concorderanno con i tecnici di Aspi circa il distacco dei soli cavi, forse per una posa errata, allora arriverà il via libera per la riapertura di almeno una corsia. Ma occorre attendere.

“Al fine di consentire ai tecnici individuati dalle istituzioni preposte di svolgere gli accertamenti ritenuti necessari – spiega una nota di Autostrade per l’Italia – la galleria rimarrà chiusa anche nella giornata di domani. Resta comunque aperto il tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 in direzione Genova, grazie all’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, dove il traffico continuerà a transitare su una corsia per senso di marcia”.