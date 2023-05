Cava Torri a Toirano, il Consiglio dei ministri rigetta il “no” del Comune all’ampliamento. Il sindaco: “Pronti al ricorso”

Toirano. Nuovo capitolo della vicenda riguardante l’ampliamento delle cave Torri di Toirano, da tempo al centro di una querelle (anche politica) che coinvolge Comune, Regione e, ora, anche la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il 4 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha disposto “di rigettare l’opposizione proposta dal sindaco del Comune di Toirano avverso il decreto dirigenziale numero 7209 del 24 novembre 2021 della Regione Liguria, con il quale è stato adottato (sulla base delle posizioni prevalenti) il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), concernente il progetto di variante per l’ampliamento del piano di coltivazione e rimodellamento morfologico della cava di calcare “Torri, ita nel comune di Toirano, proposto da Cave Marchisio srl”. Detto in altre parole, la presidenza del Consiglio ha respinto il “no” espresso dal primo cittadino Giuseppe De Fezza all’ampliamento della cava a febbraio 2021.

Nel documento si ricorda che la Regione ha approvato una variante che prevede l’ampliamento della cava fino alla strada provinciale e che tale progetto “prevede la continuazione dell’attività di coltivazione e la successiva rinaturalizzazione mediante abbancamento di circa 4 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo, oltre che con rifiuti di estrazione e rifiuti inerti sottoposti ad attività di recupero e materie end of waste”.

Nel provvedimento viene ricordato il parere negativo dato dal Comune e si ricorda che, in sede di conferenza dei servizi, lo stesso Ente aveva dato “parere contrario all’approvazione del progetto, negando la richiesta autorizzazione per l’intervento di modificazione del suolo in zona soggetta a vincolo idrogeologico”. Inoltre, il Comune aveva dato parere negativo alla luce della “eccessiva quantità di materiali abbancata per la cucitura dello scavo, che potrebbe essere realizzato con un quantitativo inferiore, pur non contestando le verifiche di stabilità calcolate”, della “non adeguatezza del previsto sistema di regimazione delle acque che sostituisce il Rio Torri” e della “ricostruzione e rinaturalizzazione del versante fino a ricostruire la morfologia originaria perché non previsto dal Piano territoriale regionale delle attività di cava”.

Nonostante questa contrarietà, il Consiglio di Stato ha espresso “dubbi circa l’idoneità del parere adottato dal Comune” anche alla luce del fatto che “le competenze in materia di suolo pubblico appaiono di regola concentrate in capo alle apposite Autorità di bacino distrettuale”. Senza contare che “all’esame delle posizioni contrapposte e nell’ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi privati e pubblici coinvolti”, il Cdm ha ritenuto di considerare “prevalente l’esigenza di promuovere la libera iniziativa privata, non ravvisandovi pregiudizi negativi ai beni ambientali e paesaggistici interessati”.

Per tutti questi motivi, il dissenso espresso dal Comune di Toirano è stato “superato” e il provvedimento autorizzativo all’ampliamento emesso dalla Regione ritenuto “efficace”.

Un provvedimento che lascia il sindaco a dir poco perplesso: “A febbraio 2020 avevamo preso parte ad una riunione alla quale avevano partecipato anche la Regione Liguria e un funzionario governativo del precedente governo. In quella sede avevamo espresso le nostre posizioni di aperta contrarietà al progetto di ampliamento e riqualificazione dell’area di cava mediante abbancamento; Regione Liguria, invece, era favorevole all’iniziativa. Il funzionario, in quella sede, aveva espresso la necessità di trovare una mediazione tra la nostra posizione e quella di Regione. Come amministrazione ci eravamo detti disponibili a trovare una ‘quadra’ rispetto al progetto, anche perché in passato non eravamo mai stati coinvolti in tal senso. Abbiamo dunque aggiornato la discussione, in attesa di un secondo incontro”.

Che però non è avvenuto: “Con l’insediamento del nuovo Governo ci aspettavamo che la pratica della cava Torri ripartisse e che ci convocassero per il ‘secondo tempo’ del confronto. Invece questo incontro non è mai avvenuto e, anzi, ci siamo visti recapitare questo provvedimento. Che non sappiamo su cosa si basi, visto che il Consiglio dei Ministri non ha sentito né noi né Regione. Anzi, nel documento viene citata una riunione a cui il Comune non è stato invitato e a cui avrebbe dovuto partecipare solo il presidente di Regione Giovanni Toti, che pure era assente. Quindi non comprendiamo la decisione del Consiglio dei Ministri su quali basi si fondi”.

Il Comune di Toirano è pronto a reagire: “Abbiamo intenzione di presentare ricorso al Tar contro questo provvedimento. Faremo presente che nel verbale della prima riunione era prevista una interlocuzione tra Comune e Regione che non è mai avvenuta e che, soprattutto, che nella seconda riunione il presidente Toti era assente (e quindi non capiamo sulla base di cosa la presidenza del Consiglio sia andata avanti per questa strada)”.

Per De Fezza c’è comunque un lato positivo: “Nel provvedimento la presidenza del Consiglio rafforza una prescrizione che avevamo ottenuto come Comune presso la Regione Liguria e cioè il fatto che l’abbancamento debba avvenire secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Ciò significa che ad oggi le cave possono essere ‘riempite’ con 4 milioni di metri cubi di materiale ma se domani il Comune presentasse uno strumento urbanistico per la realizzazione, ad esempio, di una cittadella dello sport all’interno dell’area di cava, ebbene questa non potrà più essere riempita con 4 milioni di metri cubi di materiale ma molti, molti meno. Questa puntualizzazione ci consentirà di evitare un abbancamento troppo massiccio”.

“Al di là di questo ricorso (e degli altri due presentati al Tar della Liguria insieme al Wwf e per i quali attendiamo ancora la pronuncia) la cava ad oggi non può chiudere perché lo ha stabilito la Regione e il Consiglio dei Ministri, ma questo provvedimento ha fornito all’amministrazione uno strumento importantissimo per decidere il futuro della cava”.