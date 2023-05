Catturare l’amore

Ci vuole esperienza per parlare d’amore e ce ne vuole ancora di più per poterlo esprimere e raccontare.

Giorgia Gaggero, fotografa ligure che ha scelto la Valbormida come luogo in cui vivere e come sede di Creative Couple Studio insieme al marito Fabrizio, ha una consolidata preparazione su tutto quanto orbita intorno ai sentimenti e ai momenti speciali nella vita di ognuno di noi.

Dai matrimoni ai battesimi, passando per sessioni di famiglia, gravidanza e new born, la lista dei suoi servizi è davvero infinita.

Domenica 7 maggio avrete l’occasione di potervi fare immortalare da Giorgia in occasione degli eventi che accompagnano l’attesa dei festeggiamenti per la Festa della Mamma grazie ad una collaborazione molto speciale.

“Uno scatto d’amore”, in collaborazione per l’Associazione Autismo Savona Guardami negli occhi: in piazza Caravadossi, a partire dalle 9 del mattino, verrà fotografato ogni tipo di amore, la fotografia verrà stampata e fornita in una cartellina dedicata e il ricavato sarà devoluto interamente all’Associazione Autismo Savona Guardami negli occhi.

In questo modo l’associazione savonese potrà supportare tutte le famiglie valbormidesi che necessitano di supporto e di dialogo attraverso questa raccolta di fondi e grazie a questa iniziativa e a diverse previste per il futuro.

“Era tempo che cercavo una collaborazione con un’associazione: è importante per me poter fare la mia parte e mettere a disposizione la mia esperienza per creare qualcosa di bello e utile” racconta Giorgia.

E continua:” Sono davvero contenta di essere stata coinvolta in questa iniziativa perché trovo il suo messaggio davvero bellissimo e in linea con il mio target e la mia attività”.

L’appuntamento è in Piazza Caravadossi, a Carcare, a partire dalle 9 del mattino per catturare l’essenza dell’amore. In tutte le sue forme.

