Cassoni a Vado, Rixi: “La nuova diga non serve solo a Genova, ognuno faccia la sua parte”

Vado Ligure/Genova. L’idea del ministero delle infrastrutture è quella di concentrare la produzione dei cassoni per la nuova diga di Genova a Vado.”Dobbiamo evitare di far pensare che la nuova diga di Genova serva solo a Genova: non è così, serve a tutto l’arco portuale dell’alto Tirreno ed è evidente che tutti hanno l’interesse e devono contribuire alla realizzazione – ha detto il viceministro Edoardo Rixi a margine del Mare Global Forum a Palazzo Tursi -. Credo che, anche in vista delle prossime lavorazioni su Genova (mi riferisco alla Gronda e al tunnel subportuale) dobbiamo evitare di creare colli di bottiglia durante le cantierizzazioni, quindi dividere il lavoro sui territori cercando di coinvolgere anche altre aree nello sviluppo”.

Paolo Emilio Signorini, la scorsa settimana, lasciava aperta la possibilità di costruirne a Pra’ 15 su 93, “non più alti di 16 metri”, a differenza di Rixi che si era impegnato a nome del ministero a farli tutti altrove (cioè a Vado Ligure).

Oggi l’orientamento da parte del viceministro sembra confermato: “Stiamo aspettando il via libera da parte del ministero dell’Ambiente. Su questo non c’è ombra di dubbio: per le aziende, per la velocità di realizzazione dell’opera sarebbe meglio realizzare tutto in un unico luogo già oggi attrezzato come cantiere e ciò ridurrebbe i tempi e i costi. L’altra finalizzazione è che potremmo diversificare anche altre aree nel caso servissero, ma dobbiamo evitare di creare congestioni e colli di bottiglia”. Il riferimento è alla sovrapposizione di più cantieri a Genova.

Con la sindaca di Vado Monica Giuliano accordo raggiunto? “I cassoni a Vado porteranno un’accelerazione su una serie di opere che Vado aspetta da tempo. Giuliano giustamente vuole garanzie per Vado, ma se voglio coinvolgere Vado e Savona è proprio perché in prospettiva abbiamo bisogno che il sistema sia gestito come un unico porto, quindi bisogna potenziare le opere sia a Vado sia a Savona, ad esempio con l’accelerazione delle Aurelie bis e con la realizzazione del collegamento diretto tra porto e autostrada per cui stiamo parlando con Aspi”.