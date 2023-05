Carcere, onorevole Orlando (Pd): “A Cairo l’area più accreditata, quando la conferma del Governo?”

Cairo Montenotte. Il deputato del Pd Andrea Orlando ha presentato alla Camera dei Deputati un’interrogazione rivolta al ministro della Giustizia Carlo Nordio per sapere “quali sono le intenzioni del Governo in merito all’individuazione dell’area più idonea alla realizzazione della struttura penitenziaria per la provincia di Savona, e se è intenzione dell’esecutivo quella di confermare il sito di Cairo Montenotte e conseguentemente quali sono i tempi per i successivi passaggi finalizzati alla costruzione della nuova struttura”.

Nell’atto di sindacato ispettivo presentato dall’ex ministro Orlando si spiega: “Come riportato anche a mezzo stampa, le recenti dichiarazioni del sottosegretario Delmastro Delle Vedove si sono soffermate sulla necessità di dotare la provincia di Savona di una struttura penitenziaria, esigenza già emersa nel corso della passata legislatura e per la cui individuazione sono già stati fatti passi avanti per localizzare una zona idonea per la realizzazione. Al momento l’area maggiormente accreditata risulta essere nell’ambito territoriale del Comune di Cairo Montenotte – ricorda l’esponente dem – in prossimità dell’area che ospita la scuola della polizia penitenziaria. Rimettere in discussione l’ubicazione della struttura significherebbe inevitabilmente allungare ulteriormente i tempi per la realizzazione della stessa”.

“Le istituzioni locali hanno già espresso la necessità che il nuovo plesso penitenziario venga realizzato il prima possibile. Dopo i passaggi già avvenuti è, pertanto, necessario procedere nel più breve tempo possibile per avere il via libera del comitato paritetico sulla progettazione e l’appalto dei lavori” conclude.