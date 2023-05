Carcarese, due pullman di tifosi per la finale di Coppa Italia. Gandolfo: “Questa grande partecipazione è già una vittoria”

Carcare. Fermento in casa biancorossa per la finale di Coppa Italia che si giocherà domenica (7 maggio) allo stadio Gambino di Arenzano, dove alle ore 19:30 la Carcarese affronterà il Golfo Paradiso. E al suo seguito avrà un centinaio di tifosi.

Dopo il sold out del primo pullman offerto dalla società, infatti il club ha deciso di organizzarne un secondo: “Volevamo dare a tutti la possibilità di partecipare e vivere insieme le emozioni di questa finale, un regalo che ci sembrava d’obbligo dopo il supporto che i tifosi ci hanno donato durante tutta la stagione” commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo.

In totale saranno in 80 (solo due i posti ancora disponibili) i supporter che partiranno da Carcare alla volta di Arenzano in pullman. Il ritrovo è previsto alle 16:00 al Proncii Pub (in piazza Genta) per l’aperitivo pre gara, poi ci si sposterà nel piazzale del liceo Calasanzio dove alle 17:30 è prevista la partenza. “Abbiamo deciso di anticipare di mezz’ora la partenza rispetto a quanto comunicato inizialmente per evitare che il traffico domenicale crei dei ritardi”, spiega il diesse. Ma saranno numerosi anche i tifosi che si recheranno al Gambino in macchina.

Una grande partecipazione dunque, con il popolo carcarese che ha risposto presente e non mancherà con i soliti cori, tamburi e bandiere di far sentire il suo calore alla squadra. Così come tutte le domeniche hanno fatto gli “Irriducibili”.

“Ovviamente proveremo a vincere la partita, ma per noi questa è già una vittoria – dichiara Gandolfo – non possiamo che ringraziare tutti. Il nostro obiettivo fin dall’inizio è stato quello di riempire il Corrent come anni fa e speriamo che questa grande adesione sia solo un punto di partenza per il futuro. In estate ci impegneremo per organizzare altre iniziative e invogliare sempre più persone a seguirci”.

La Carcarese arriva a questa finale dopo una scalata che ha visto i biancorossi imbattuti nella competizione: sono infatti 5 le vittorie e uno il pareggio (contro il Celle Varazze) collezionati dai valbormidesi in sei partite. Gare che, soprattutto nelle semifinali, non sono state per nulla facili, con i biancorossi che sono riusciti a battere 2 a 0 il Pietra Ligure (vincitore del girone A di Promozione) e 3 a 0 l’armata della Praese. Un traguardo ancora più importante se si pensa che, nella sua storia, in Promozione la Carcarese non era mai riuscita a raggiungere la finale di Coppa Italia. E questa stagione ha affrontato la categoria da neo promossa.

“La nostra è una rosa giovane che potrà crescere nei prossimi anni, con qualche innesto di esperienza – afferma Gandolfo – La squadra è pronta e si è preparata al meglio per questa importante partita che speriamo di onorare al meglio contro una squadra fortissima e molto attrezzata, anche per ripagare i tifosi del grande affetto dimostrato”.

Se infatti la Carcarese ha chiuso il campionato il campionato al 9° posto, il Golfo Paradiso invece ha dominato il girone B chiudendo in vetta a 8 punti di distanza dalla seconda Sammargheritese. E anche in Coppa Italia non ha commesso errori: come i biancorossi, anche per i genovesi sono arrivate cinque vittorie e uno pareggio. Si prospetta dunque una grande partita.