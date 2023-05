Carcare sceglie il cambiamento, Rodolfo Mirri è il nuovo sindaco

Carcare. “Siamo vicini ad un risultato storico: riprendere Carcare dopo 15 anni”: lo ha detto Rodolfo Mirri venerdì scorso, durante la chiusura della campagna elettorale della sua lista, e la sua previsione si è realizzata. Il leader di “Cambia Carcare” sarà infatti per i prossimi cinque anni il sindaco della cittadina valbormidese.

Dopo anni di opposizione, è arrivato dunque il momento dell’agente immobiliare di 64 anni che, per la prima volta, si affacciava alle elezioni come candidato sindaco. Alle urne, infatti, la sua lista civica ha ottenuto circa il 57% dei voti, battendo “Insieme per Carcare”, gruppo guidato dal medico Alessandro Ferraro.

Carcare non ha quindi optato per la continuità: Ferraro è stato per 15 anni assessore nelle amministrazioni di Bologna prima e De Vecchi poi ed ora era arrivato il suo turno, ma gli elettori hanno scelto per il cambiamento, rappresentato dalla lista di Mirri.

Più volte, durante la sua campagna, il nuovo sindaco ha sottolineato come il paese avesse bisogno di una “svolta vera”, “di un percorso coraggioso per cambiare il modo di intendere la politica e la cosa pubblica nella cittadina”, promettendo “un’amministrazione del dialogo” e un “confronto con i cittadini sempre attivo”. Promesse che si sono rivelate vincenti.