Carcare, medaglie per il tiro con l’arco e Coppa Italia per il calcio. Ugdonne: “Stagione d’oro per il nostro sport”

Carcare. Continuano i successi dello sport carcarese, che vedono protagoniste le associazioni sportive del tiro con l’arco e del calcio. “E’ una stagione veramente d’oro per le associazioni sportive carcaresi – commenta l’assessore allo Sport Giorgia Ugdonne – I grandi risultati che sono stati raggiunti in tutte le discipline confermano l’ottimo lavoro svolto da chi si impegna per sviluppare la valenza sportiva del nostro territorio”.

Gli atleti della Fenice d’Oro di Flavio Siri, si sono particolarmente distinti nella prima gara di stagione dei giovanili svoltasi a Sarzana, valevole per la qualificazione agli italiani. Per la classe giovanissimi – distanza 25 metri si sono aggiudicati il primo posto Tilda Pesce (classe 2011) ed il secondo posto Davide Bertonasco (classe 2014), mentre per la categoria ragazzi – 40 metri è salita sul podio più alto l’atleta Alida Clara Grasso (classe 2010). Questi eccellenti risultati confermano la società tra le migliori del settore giovanile della Liguria.

Grande festa anche in casa della ASD Carcarese, che dopo la partita al “Gambino” di Arenzano contro la squadra del Golfo Paradiso, si è aggiudicata la prestigiosa Coppa Italia grazie al goal di Luca Dematteis. “Un riconoscimento – afferma Ugdonne – che premia l’ottimo lavoro svolto dalla società del presidente Ferrero, che ha saputo ricreare una struttura funzionale in tutti i settori di attività, dalla prima squadra ai più piccoli. Ma le iniziative lodevoli della Carcarese non si fermano qui, i biancorossi hanno ideato una partita benefica con il Savona in programma per sabato 13 maggio, con lo scopo di raccogliere fondi in favore di Brayan, un bimbo malato di leucemia con il sogno di una vacanza in Liguria”.