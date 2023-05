Carcare, Marini sarà il vice di Mirri: Lagasio a sorpresa fuori dalla giunta, al suo posto Grenno

Carcare. “Nominerà a brevissimo la giunta, per iniziare a lavorare subito, perché Carcare ha bisogno di non fermarsi”. Il nuovo sindaco Rodolfo Mirri lo aveva promesso subito dopo la vittoria alle urne e così è stato. Dopo la riunione di ieri sera con la sua squadra, ecco ufficializzate tutte le cariche e le deleghe.

Per il ruolo di vicesindaco a vincere il “ballottaggio” con Simone Ziglioli, è Massimo Marini. Il 62enne, imprenditore in pensione, è stato il secondo candidato a ricevere più preferenze (227), 29 in più rispetto a Ziglioli. Ed è stato anche il primo ad essere presentato durante la campagna elettorale proprio da Mirri, in occasione dell’annuncio della sua candidatura a sindaco. Una figura, quindi, su cui Mirri ha sempre puntato molto, nonostante non abbia esperienza amministrativa, e che ora il neo primo cittadino vuole premiare nominandolo suo vice. Marini sarà anche assessore al Commercio e alle Attività produttive.

Per quanto riguarda invece Simone Ziglioli, progettista sociale di 45 anni, oltre che coordinatore del Pd Valbormida e membro della segreteria provinciale del partito, vanno gli assessorati alla Progettazione e Finanziamenti, al Welfare e ai Servizi sociali.

Entra in giunta anche l’insegnate 27enne Beatrice Scarrone, la più votata della lista “Cambia Carcare”: ha ricevuto 240 preferenze. Come annunciato da IVG, sarà assessore alla Cultura e alla Pubblica istruzione.

Ultimo assessore sarà Valentina Grenno, la sesta della lista in base ai votazioni: l’impiegata 44enne si occuperà di Urbanistica e Lavori pubblici. Una nomina arrivata a sorpresa, in quanto in tanti avrebbero pensato che Daniela Lagasio, che con Mirri ha condiviso diversi anni in opposizione, avrebbe avuto un posto in giunta, anche considerando il numero di voti raccolti (195), invece dovrà accontentarsi del ruolo di consigliere con delega alla Sanità e all’Ambiente, temi a lei da sempre molto cari. “A Daniela va il nostro ringraziamento per aver accettato di non avere un assessorato – dichiara Mirri – ma voglio sottolineare che avrà una delega a pieni poteri”.

Capogruppo della lista sarà invece Simone Formento, autista soccorritore del 118, che ricoprirà anche la carica di consigliere con delega a Protezione Civile, Volontariato e Frazione di Vispa.

Infine entrano in consiglio comunale come consiglieri di maggioranza anche l’operaio 33enne Diego Capizzi e la studentessa 18enne Irene Astegiano: si occuperanno rispettivamente di Sport e di Politiche giovanili.

Per quanto riguarda invece Mirri, il neo primo cittadino terrà per sé le deleghe al Bilancio, alla Polizia municipale, al Personale, all’Anagrafe, ai Tributi e al Patrimonio. “Stiamo già cercando di capire la situazione economico finanziaria del Comune – afferma – e devo ingraziare i dipendenti con cui ho trovato la massima collaborazione”.

“Con la composizione della giunta, avvenuta in appena due giorni dall’esito delle urne, il primo passo è stato fatto – prosegue Mirri – ora inizieremo subito a lavorare. Anzi, in realtà lo abbiamo già fatto. Ci stiamo infatti occupando del Giugno carcarese, manca poco alla manifestazione e non abbiamo trovato nulla di organizzato. Posso già assicurare che, come da tradizione, si terranno i fuochi d’artificio il 24 giugno e sabato incontrerò i giostrai. Inoltre a breve programmeremo anche una riunione con i commercianti”.

Il primo consiglio comunale dovrebbe essere convocato per il prossimo 28 maggio, “ma – evidenzia Mirri – gli assessori inizieranno ad essere operativi già da domani”.

A Cengio sabato la decisione, ma ci sono già delle certezze

E se a Carcare tutto è già stato deciso, a Cengio invece la squadra vincitrice (con ben il 73% dei voti) si riunirà sabato mattina. Tra le certezze del rieletto Francesco Dotta, la riconferma a vicesindaco di Gianfranco Bosetti, il secondo più votato di “Cengio nel cuore”, prima di lui solo Lorenza Rinaldi che continuerà a ricoprire il ruolo di assessore. Ad annunciarlo lo stesso Dotta che sul resto della giunta commenta: “Le cariche verranno assegnate in base alla professionalità e alla disponibilità dei candidati, ma sicuramente le preferenze saranno un aspetto importante”.

Con la conferma di Bosetti e Rinaldi, rimangono disponibili ancora due posti da assessore. Secondo rumors uno dovrebbe andare a Giovanni Santin, mentre per l’altro se la giocano Andrea Cavalleri e Cristina Costa: il primo ragazzo di 21 anni che ha ottenuto ben 97 preferenze, la seconda consigliere uscente che ne ha raccolte 95. Nel caso le attese venissero rispettate, verrebbe seguito esattamente l’ordine stabilito dalle urne.