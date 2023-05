Carcare, De Vecchi: “Sul bilancio sempre rispettate tutte le regole e garantito i servizi essenziali ai cittadini”

Carcare. “Il neo sindaco produce eccessivi allarmismi economici alla sua cittadinanza. Genericamente dichiarando a vario titolo l’assenza di risorse economiche nell’ente che ha appena preso in gestione. Imparerà con il tempo che negli enti locali la ‘coperta è corta’, per la prima volta nella sua vita amministrativa si trova a prendere decisioni collettive e deve scegliere dove destinare le risorse comunali che, esistono, nella misura proporzionata delle entrate tributarie e delle spese di gestione”.

Sarebbe voluto intervenire durante il primo consiglio comunale, che si è tenuto lunedì sera alla Soms, ma “il sindaco non ci ha dato la parola” sottolinea e quindi Christian De Vecchi, precedente primo cittadino di Carcare e ora consigliere di opposizione, si affida ad un comunicato stampa per esprimere il suo pensiero riguardo alle dichiarazioni sul bilancio rilasciate da Mirri in questi mesi.

De Vecchi, che per sé aveva tenuto le deleghe di Bilancio e Tributi (così come ora Mirri), spiega: “Attenzione che, soprattutto per i profani di amministrazione pubblica, il legislatore nazionale attraverso il TUEL mette a disposizione degli enti locali italiani una dettagliata disciplina normativa cui attenersi nella gestione della ‘cosa pubblica’, la stessa prevede la presenza anche di organi di controllo comunali e periferici, quali il Revisore dei Conti, la Corte dei Conti, organi che, tutti lavorano nella stessa direzione per uniformare, efficientare e razionalizzare la gestione degli enti locali. Tutte queste persone insieme ai dipendenti comunali e agli amministratori, producono i numerosi atti amministrativi di un ente: bilanci di previsione, bilanci consuntivi, documenti di programmazione; piani triennali delle opere pubbliche; delibere di giunta e di consiglio, altro. Nei quali ci sono le verità amministrative. Gli atti sono cose diverse da quelle che vengono raccontate nei ‘social’ o millantate qua e là nei locali pubblici. Occasioni quest’ultime per le quali, se si esagera, si è anche penalmente responsabili”.

“Questo – prosegue De Vecchi – per segnalare che non è istituzionalmente corretto dire che nelle casse comunali ‘non ci sono soldi’, perché nella gestione di un ente comunale, le entrate arrivano dai vari tributi comunali e le spese dipendono dai costi dei servizi che vuoi produrre ai tuoi cittadini e queste scelte dipendono dagli amministratori, mentre gli uffici e gli organi di controllo uniformano le scelte alla normativa TUEL”.

Il consigliere di “Insieme per Carcare” poi aggiunge: “Il Comune di Carcare è un’azienda complessa che produce servizi pubblici, con un bilancio di 18 milioni di euro. Un amministratore delegato che la vuole ‘gestire’ deve sapere prima, durante e dopo, averla ‘comprata’ cosa fare. Da quando è ‘sua’ deve avere la consapevolezza di sapere come agire. Troppo facile dire che è colpa del ‘proprietario’ precedente, bastava che non la ‘comprasse’. Una metafora reale e molto semplice per dire che, il sindaco Mirri deve rimboccarsi le maniche per produrre i servizi che i cittadini si aspettano. Se ha elettoralmente creato ai cittadini carcaresi aspettative maggiori rispetto a quello che l’ente può sopportare, è un problema del suo modo di intendere l’amministrazione pubblica”.

“Chi ha gestito prima di lui, ha per prima cosa rispettato tutte le regole del TUEL, poi si è sottoposto a tutti i controlli delle Autorità Pubbliche deputate a farlo, in 5 anni ha garantito tutti i servizi essenziali alla cittadinanza, ma considerato il clima che alcuni vogliono creare per trovarsi un alibi, non avendo voglia di farsi diffamare è pronto a tutelarsi, come sempre fatto, nelle sedi che saranno istituzionalmente necessarie. Il consiglio comunale è una di quelle sedi, purtroppo nel consiglio comunale di lunedì non è stata data parola all’opposizione”, conclude De Vecchi.