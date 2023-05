Carcare, al Calasanzio la “Notte del Liceo Scientifico”

Carcare. Si è appena conclusa con successo la “Notte Nazionale del Liceo Classico” presso il liceo Calasanzio di Carcare e già ferve l’attesa per il prossimo evento che venerdì 12 maggio vedrà protagonista il liceo scientifico.

La “notte” del liceo scientifico avrà inizio alle ore 20 quando le porte dell’ingresso C della scuola si apriranno ai visitatori che potranno accedere per gruppi di circa 15 persone per volta ogni 10 minuti. “Infine riuscimmo a rivedere le stelle” è il titolo scelto per la serata e le attività proposte, varie, interessanti e creative abbracciano diversi campi disciplinari pur con una prevalente prospettiva scientifica.

L’evento, giunto per Carcare alla sua settima edizione, consentirà l’ingresso fino alle ore 22 e prevede l’uscita dall’edificio dal secondo piano (uscita F). Allievi e insegnanti coinvolti stanno lavorando con molto impegno ed entusiasmo per la riapertura definitiva alle consuete attività che hanno sempre caratterizzato la scuola, a loro il nostro affettuoso in bocca al lupo, certi che sarà, ancora una volta, un successo.