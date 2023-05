Carcare 2023, Mirri: “Serve una politica attenta allo sport, con manutenzione e miglioramento delle strutture”

Carcare. “Lo sport ha un valore sociale ed educativo importante per tutta la comunità ma soprattutto per i nostri ragazzi”. Lo sostiene Rodolfo Mirri, candidato sindaco della lista civica “Cambia Carcare”.

“La promozione della pratica sportiva mira a diffondere sani stili di vita e a creare occasioni di solidarietà e senso di comunità – spiega – Crediamo che serva una politica ‘sportiva’ improntata ad una manutenzione puntuale delle strutture sportive del paese e al miglioramento delle stesse, per soddisfare tutte le esigenze delle società sportive del territorio”.

“Lo sport è il miglior strumento per occuparsi del benessere e dell’educazione dei ragazzi e deve essere un diritto per tutti i cittadini. Carcare vanta numerose società sportive di alto livello, intendiamo collaborare con tutte le società per migliorare le strutture e supportarle nella loro progettazione e nella loro attività impegnandoci a incentivare i giovani allo sport con convegni su sport, alimentazione e salute” conclude.