Carcare 2023, Mirri: “Commercio locale penalizzato, servono progetti di sostegno, agevolazioni e esenzioni dalle tasse”

Carcare. “Il commercio locale carcarese è uno dei segmenti economici tra i più penalizzati dai contraccolpi della crisi dovuta anche alla pandemia e dalle politiche attuate dalla Giunta De Vecchi-Bologna-Ferraro in questi anni. Occorrono progetti di sostegno e sviluppo per le piccole attività, per l’artigianato e per l’industria”. A dirlo è Rodolfo Mirri, candidato sindaco per la Lista Civica Cambia Carcare Mirri Sindaco.

“Riteniamo – prosegue – che per mantenere e favorire il commercio di Carcare sia prioritario rendere nuovamente vitale e attrattivo il nostro bellissimo paese, con iniziative che aumentino i flussi di clientela. Per ottenere questo risultato, le attività commerciali dovranno essere tutelate e contestualmente stimolate con un supporto costante dell’amministrazione comunale, attingendo a fondi nazionali ed europei per la creazione di un fondo di bilancio destinato a sostenere la promozione del territorio”.

Gli obiettivi, conclude, devono essere “attivare agevolazioni al commercio, all’artigianato e all’impresa, per diminuire e o ove possibile esentare le attuali tasse comunali gravanti sui bilanci delle imprese, come ad esempio Tari e suolo pubblico”.