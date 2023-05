Capo Noli, intervento di messa in sicurezza: barriere paramassi sostituite

Noli. Si è tenuto nella notte tra il 16 e il 17 maggio l‘intervento di manutenzione effettuato da Anas delle barriere paramassi e delle reti di protezione del piano viabile in località Capo Noli.

Per eseguire i lavori in sicurezza, è stata predisposta la chiusura della statale dal km 590,800 al 591,700, in entrambe le direzioni con deviazioni lungo l’Autostrada dei Fiori tra gli svincoli di “Finale Ligure” e “Spotorno”.

Il personale tecnico Anas ha presieduto l’operazione garantendo il regolare passaggio ai mezzi di soccorso.