Canottaggio, due medaglie d’oro e una di bronzo per Paola Malinconico a Corgeno

Savona. Al 2° Meeting Nazionale di Canottaggio per Allievi, Cadetti, Universitari e Master, che si è svolto il 6 e 7 maggio a Corgeno, sul Lago di Comabbio (Varese), la Lega Navale di Savona era presente con tre atleti che complessivamente hanno conquistato due medaglie d’oro, una di argento e un bronzo nelle quattro gare disputate.

In grande evidenza la cadetta Paola Maria Carlotta Malinconico che da vera mattatrice si è aggiudicata due primi posti ed un terza posizione dimostrando di aver raggiunto un buon livello di preparazione.

La prima medaglia d’oro l’ha stravinta nel singolo cadetti 1.000 metri in una gara condotta sempre in testa in cui è giunta al traguardo in solitaria, infliggendo all’avversaria della Can. Velocior di La Spezia un distacco di 13 secondi e a quella della Can. Arno ben 14 secondi.

Particolarmente sentito e voluto il secondo successo di Paola nella gara del doppio cadetti 1.000 metri in equipaggio misto con l’atleta Elena Sofia Cioni, della Can. Sanremo, perché le due cadette probabilmente più forti nel doppio in Liguria ci tenevano a metterei puntini sulle “i” dopo che nel 1° Meeting Nazionale di Candia, il 19 marzo, si erano dovute “accontentare” del terzo posto a causa della pala semi svitata di un remo che le aveva lasciate con solo tre quarti della loro potenza propulsiva, che questa volta hanno scatenato per intero in una gara condotta sempre in testa contro avversarie di tutto rispetto, regolate con due secondi di vantaggio sulle torinesi della Can. Amici del Fiume e di tre secondi sulle livornesi del G.S.-V.V.F. Tomei.

Paola è inoltre salita sul terzo gradino del podio nella gara del quattro di coppia 1.000 metri della rappresentativa della Liguria, assieme alle atlete della Can. Sanremo e del Rowing Club Genovese, che si è classificato dietro agli equipaggi del Friuli e della Lombardia ma precedendo la barca del Piemonte.

Una bella medaglia d’argento è infine stata conquistata dall’equipaggio del doppio Master Mix 1.000 metri, composto da Federica Perata e Michele Loffredo giunti dietro al forte equipaggio milanese della Can. Tritium, di Trezzo sull’Adda.

Ottima trasferta nazionale, quindi, quella dei canottieri della Lega Navale savonese con protagonista Paola Malinconico che si sta avviando a vivere una stagione agonistica importante.

I remi biancorossi della Lega Navale di Savona saranno di nuovo in gara con l’atleta Michelangelo Malinconico, della categoria Ragazzi, alla gara nazionale del 13 e 14 maggio a Piediluco per la quale si è qualificato all’ultimo meeting di Genova.