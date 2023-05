Campionato italiano Juniores: la Rari Nantes Savona vince l’oro nell’Acrobatic Routine

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto la medaglia d’oro nella finale dell’Acrobatic Routine che si è svolta oggi nella piscina comunale Zanelli di Savona, dove si sta svolgendo il campionato italiano estivo Juniores di nuoto artistico.

Le savonesi si sono laureate campionesse italiane 2023 totalizzando 203.8876 punti. Al secondo posto si è classificato l’All Round con 194.2666 punti, mentre al terzo posto si è piazzato il Syncro Med Muriantichi con 190.8458 punti.

La premiazione delle atlete è stata effettuata dall’assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello e dal delegato provinciale del Coni di Savona Roberto Pizzorno.

La squadra della Rari Nantes Savona Savona era composta da Sophie Tabbiani, Giulia Vernice, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Vittoria Peri, Greta Gitto, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Alice Tissone, Ilaria Ricuperato, Maria Vittoria Manni, Melissa Polidoro Baglione, Martina Perata, Alice Maddalena.

La atlete biancorosse sono guidate dagli allenatori Bendetta Parisella e Federica Sala.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto in collaborazione con la Rari Nantes Savona.

L’ingresso per assistere a tutte le gare in programma è gratuito.

Di seguito il programma delle gare.

Sabato 27 maggio 2023 – 3^ giornata:

07.45 – 08.45 Riscaldamento Obbligatori

09.00 – 16.00 OBBLIGATORI

18,00 – 18.45 Riscaldamento Duo F. e Duo Mix

19.00 – 20.30 FINALE DUO F. e DUO MIX

Domenica 28 maggio 2023 – 4^ giornata:

08,00 – 09,00 Riscaldamento Squadra

09.15 – 10.40 FINALE SQUADRA

11,00 – 11,45 Riscaldamento Solo F. e Solo M.

12,00 – 13,30 FINALE SOLO F. e SOLO M.