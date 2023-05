Campionati studenteschi, le ragazze dell’I.C. Savona 3 Manzino conquistano l’accesso alla fase nazionale

Savona. La squadra femminile categoria Cadette dell’I.C. Savona 3 Manzino ha conquistato l’accesso alle fasi nazionali dei campionati studenteschi che si svolgeranno sulla costa teramana, in Abruzzo, dal 22 al 26 maggio.

Nella fase provinciale le ragazze savonesi hanno battuto, con partite sempre molto combattute al terzo set, l’I.C. Savona 4 Montalcini e successivamente l’I.C. Cairo e l’I.C. Albenga 2, qualificandosi alle fasi regionali di La Spezia.

In quella sede hanno prima regolato, con una grande prestazione, le padrone di casa dell’I.C. Spezia e successivamente in finalissima l’I.C. Sturla di Genova con un netto 15-5 al terzo set; successo che porterà le ragazze alle finali nazionali in Abruzzo.

Le protagoniste dell’impresa sono state Bove Amely, Ciobanu Ariana, Manzino Ludovica, Marino Anna, Maurilli Lara, Meli Martina, Palazzeschi Piva Athena, Rossi Anna, Sgarlata Micol, Simone Giulia, Varaldo Alice, Varaldo Giada; hanno dato il loro contributo alla qualificazione anche Ficetto Eleonora e Giusto Olimpia.

Anche i ragazzi nella categoria Cadetti hanno raggiunto, con un risultato insperato, le finali regionali di La Spezia.

Molto soddisfatti gli insegnanti di Educazione Fisica Marco Bragantini e Paola Feri ed in particolare la dirigente scolastica Maria Claudia Nencini, sempre pronta a portare avanti le attività sportive dell’istituto.