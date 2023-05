Campionati studenteschi di atletica, successi per i ragazzi dell’Istituto Val Varatella

Val Varatella. Si sono svolte lunedì 17 aprile le fasi provinciali dei Campionati Studenteschi. Nella cornice dell’impianto sportivo “Fontanassa” di Savona le delegazioni delle scuole secondarie di primo e secondo grado si sono sfidate nelle diverse specialità dell’atletica leggera in una giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo.

Anche quest’anno l’I.C. Val Varatella ha partecipato alla manifestazione, organizzata dall’Ufficio provinciale di educazione fisica di Savona, con una rappresentativa di alunni che hanno superato le fasi di qualificazione durante le gare di istituto, le quali hanno visto gareggiare e sperimentare nuove specialità un’ottantina di ragazzi/e. Con i loro piazzamenti hanno sfidato le altre scuole della provincia con ottimi risultati: 10 in tutto le medaglie vinte dagli alunni dei tre plessi, Borghetto S.S., Toirano e Ceriale.

Questi i risultati:

Primo posto e medaglia d’oro per Alessandro Rilla nella corsa di resistenza categoria ragazzi (600m) con 2’04” e Delia Giovannini nei 60m ragazze, dove ferma il cronometro dopo appena 8”5.

Leonardo Bonino con 3,87m ottiene un buon secondo posto e medaglia d’argento nel salto in lungo categoria ragazzi; secondo posto anche per Damiano Ferrari nella corsa di resistenza (1000m) categoria cadetti, 3’12” la sua prestazione.

Pasquini Cristiano sale sul podio con un secondo posto nel salto in lungo categoria cadetti a soli 4cm dal primo posto con un salto da 4,38m.

Infine un secondo posto e medaglia d’argento anche per la staffetta 4×100 categoria cadetti con la squadra formata da Mirko De Giorgis, Andrea Pavesio, El Kordhi Oussama e Pasquini Cristiano con un tempo di 54”00.

Terzo posto e medaglia di bronzo per Gabriele Perlungher nel lancio del vortex categoria ragazzi con un lancio da 35m, bissato da Oussama El Kordhi categoria cadetti, superando addirittura i 53m.

Terzo posto nel salto in lungo per Sara Opizzo categoria cadette e per Radhi Wiam categoria ragazze, entrambe con misure vicine ai 4m.

Non salgono sul podio ma sono artefici di ottime prestazioni anche Mirko DeGiorgis nella corsa veloce (80m in 10”6) e Marino Loris nel salto in alto, entrambi categoria cadetti; Samoudi Farah nella corsa di resistenza categoria ragazze, migliorando il suo precedente personale di 5”. Nei 1000m cadette si migliora anche Gelci Anna; non sale sul podio per appena due metri Stefanoni Chiara nel lancio del vortex, specialità dove chiudono con una buona prova anche Sciutto Alessia nella categoria cadette e Zicca

Vanessa categoria ragazze. Veloce ma non abbastanza in una “lotta” in pochi decimi di secondo anche Luca Icorvaia nella corsa 60m categoria ragazzi. Sfiora il podio e si ferma al quarto posto Matilde Sappa nel salto in alto cadette, ottima anche la sua prova che si ferma a 130cm in una disciplina così tecnica e affascinante.

Sempre più sport per tutti all’I.C Val Varatella che non si smentisce e dimostra ancora una volta l’importanza del connubio sport ed educazione come valori fondamentali per la crescita di ragazzi e ragazze che sotto la supervisione degli insegnanti di Ed. motoria, i prof. Capezio Roberto e Chirico Giulio hanno la possibilità di praticare attività anche in orario extrascolastico grazie al gruppo sportivo e ai numerosi progetti ai quali la scuola aderisce.