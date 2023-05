Cambia Carcare vince le elezioni: Beatrice Scarrone la più votata, ecco chi entra in consiglio

Carcare. Scoperto il vincitore (la lista “Cambia Carcare” è stata premiata con circa il 57% dei voti), ora è tempo di fare le somme e capire chi amministrerà – insieme al nuovo sindaco Rodolfo Mirri (domani mattina alle 8:30 si terrà la proclamazione alla scuole elementari) – la cittadina valbormidese

Sono otto infatti i candidati che “passano il turno” e avranno una poltrona in consiglio comunale per rappresentare la maggioranza, quattro di loro saranno assessori, ma ancora Mirri non intende svelare nulla.

La candidata a raccogliere più voti è stata la 27enne insegnante Beatrice Scarrone, che ha ricevuto ben 240 preferenze. Dietro l’imprenditore in pensione Massimo Marini (227); poi Simone Ziglioli, progettista sociale e coordinatore del Pd Valbormida oltre membro della segretaria provinciale del partito: per lui 198 voti. Potrebbe giocarsi tra quest’ultimi la partita per il ruolo da vicesindaco.

Tra i più votati anche il medico in pensione e consigliere uscente Daniela Lagasio che riceve 195 preferenze, 35 in più rispetto a Simone Formento (160), autista soccorritore del 118. Tra coloro che hanno ricevuto oltre 100 voti anche Valentina Grenno: l’impiegata residente a Vispa, così come Formento (frazione dove “Cambia Carcare” ha superato di 78 voti i rivali), ha ottenuto 145 preferenze.

Passano anche altri due giovani: l’operaio 33enne Diego Capizzi (87) e la studentessa 18enne Irena Astegiano (66). Rimangono fuori invece Enrico Casanova (58), Adriana Ventura (57), Tiziana Cagnone (43) e Igor Verdirame (36).

Per quanto riguarda invece “Insieme per Carcare”, a sedere in minoranza, oltre al leader della lista Alessandro Ferraro ci saranno: Franco Bologna, Christian De Vecchi e Giorgia Ugdonne, rispettivamente vicesindaco, sindaco e assessore uscenti. Rimane fuori per poco Enrica Bertone.