Cambia Carcare, Mirri: “Cureremo e valorizzeremo Vispa, Negreppie e zone periferiche”

Carcare. Attenzione e cura alla frazione di Vispa, Negreppie e alle zone periferiche, ma tra gli obiettivi del programma della lista civica ‘Cambia Carcare Mirri Sindaco’ c’è anche l’apertura di uno sportello settimanale per l’ascolto e la gestione delle questioni evidenziate dai cittadini.

“Riteniamo che sia imprescindibile una manutenzione puntuale ed efficace dei giardini, delle strade, del parco giochi di Vispa e una maggiore pulizia della zona. E’ necessario, inoltre, valorizzare e migliorare l’area camper di Vispa – afferma Rodolfo Mirri, candidato sindaco -. Proponiamo la costituzione di un comitato consultivo per la gestione delle problematiche della frazione”.

Per quanto riguarda la località Negreppie, Mirri illustra: “Proporremo uno studio di fattibilità e di ricerca di finanziamenti mirati, anche in collaborazione con C.I.R.A, per risolvere il problema dell’acqua potabile”.

Di questi temi e di altri contenuti nel programma della lista ‘Cambia Carcare’ si parlerà domani, sabato 6 maggio, nel point di Vispa, in via Nazionale 177. L’appuntamento alle 17.