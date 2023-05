Calcio, Vadese. È la fine di un’era: salutano Suetta e Provato

Vado Ligure. Il comunicato: “Dopo quattro stagioni intense e piene di emozioni si conclude il rapporto tra la Vadese Calcio e Daniele Suetta e Jacopo Provato.

In questi anni trascorsi insieme a Daniele e Jacopo, due colonne del calcio locale, la nostra società ha vissuto momenti importanti come la promozione in prima categoria dove l’apporto della loro esperienze e del loro entusiasmo sono stati da esempio per i compagni più giovani.

Ai due vanno i migliori auguri per il proseguimento della loro carriera sportiva e per i loro progetti sportivi”.