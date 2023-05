Calcio, Rocchettese. Ufficiale la conferma di Davide Chiola: “Stagione entusiasmante, la prossima vogliamo provare a fare ancora meglio”

Cairo Montenotte. L’indiscrezione era già stata confermata dal direttore sportivo Simone Ferrero al termine della finale playoff persa contro il Cengio, ma adesso è diventata ufficiale: la prossima stagione Davide Chiola sarà ancora il tecnico della Rocchettese. Le vere e proprie novità in casa rossoblù derivano invece da alcuni ingressi nell’organigramma dirigenziale: sono ben cinque infatti i nomi che andranno a rimpolpare i quadri societari del club.

Di seguito ecco il comunicato diramato dalla ‘Rocca’: “Confermato mister Chiola alla guida tecnica dopo l’ottima stagione disputata. Nonostante sia finita da poco la stagione si è subito attivata la macchina per la realizzazione del progetto che prevede obiettivi chiari e volontà di crescita. Riconfermati anche Roberto Adosio come preparatore dei portieri e dirigente societario a cui vanno i nostri complimenti e Luca Garbarino come collaboratore tecnico. Comunichiamo invece ufficialmente gli innesti nei quadri dirigenziali di Giuseppe Monni, Michele e Vincenzo Miraglia, Fabrizio Maron e Giacomo Decastelli. Giuseppe Monni e Giacomo Decastelli andranno inoltre a rinforzare lo staff tecnico.”

“L’anno calcistico appena concluso ha portato sia a me che alla Rocchettese una stagione piena di emozioni, gioie e soddisfazioni – ha dichiarato Chiola dopo la riconferma -, smorzate solo in parte dalla sconfitta nella finale Play Off di Cengio. Siamo consapevoli che questo è stato possibile solo grazie alla passione di tutti e alla voglia di sacrificio, elementi indispensabili per il raggiungimento di ogni traguardo. Queste incredibili qualità di tutto il sistema ‘Rocca’ ci hanno spinto a continuare insieme il nostro percorso con la voglia di fare ancora meglio già dalla prossima stagione, dove proveremo a raggiungere cime fino a poco tempo fa irraggiungibili. È un progetto di crescita ben chiaro e delineato che abbiamo intenzione di sviluppare nel migliore dei modi. Il pensiero di ricominciare non manca e noi siamo già vogliosi di volerlo fare!”