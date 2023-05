Calcio, Pietra. Stagione esaltante per i biancocelesti: la ciliegina del titolo regionale

Che la prima parte di 2023 abbia portato diversi sorrisi al Pietra Ligure non c’erano dubbi. La squadra ha stravinto il campionato di Promozione con numeri da schiacciasassi e, come ciliegina sulla torta biancoceleste, conquistato il titolo regionale battendo ai rigori la Golfo Paradiso nella finalissima di ieri al Gambino di Arenzano. A decidere la sfida ci ha pensato il solito Francesco Vernice, stavolta nel suo ruolo naturale, parando l’ultimo calcio di rigore che ha fatto scatenare la gioia dei suoi compagni di squadra. Un bel regalo anche per mister Mario Pisano, ieri in panchina nel giorno del suo trentanovesimo compleanno.