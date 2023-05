Calcio, Pietra. La conferma d’oro: Gianmarco Insolito sarà ancora biancoceleste

Gimmy, vero e proprio simbolo biancoceleste nelle ultime due stagioni impreziosite da 50 gol, si appresta ad iniziare la terza stagione consecutiva in maglia pietrese con cui ha saputo diventare leader tecnico, emotivo e carismatico per l’ambiente e tutti i suoi compagni.

A lui un sincero augurio per il futuro e un “grazie di tutto” che non sa per niente di addio”.