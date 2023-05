Calcio, Lo Bosco nella storia del Vado: “Creduto in questo fin dal principio”

Sanremo. E’ il Vado il vincitore dei play-off di quest’anno, la squadra di Didu si è imposta per 2 a 1 al termine dei tempi supplementari. Lo Bosco, nuovamente in gol allo scadere, regala la possibilità alla sua squadra di poter essere ripescata per un possibile approdo in Serie C per il prossimo anno.

Momenti bellissimi per l’attaccante vadese, vero uomo partita di questa finale play-off: “Difficile esprimersi, oggi ho provato emozioni contrastanti tra loro, avendo giocato anche nella Sanremese. So cosa significa perdere i play off da favorito, voglio essere vicino ai miei ex compagni di squadra perchè ho grande rispetto per questa città e per i tifosi che, nei momenti di difficoltà, mi hanno sostenuto. Un anno fa pensavo addirittura di smettere per i troppi infortuni, ma oggi questa vittoria mi ha insegnato davvero tanto, tutte le mie fatiche sono servite a qualcosa. Io sono venuto qua a Vado per cercare di rendere questo tipo di prestazioni, esserci riuscito mi rende davvero orgoglioso”.

Il video dell’intervista al bomber di giornata Loreto Lo Bosco all’inizio dell’articolo.