Cairo, l’Aurora Calcio chiude: l’amaro addio di tanti cuori gialloneri

Cairo Montenotte. La possibilità di non vedere l’Aurora ai nastri di partenza l’anno prossimo si era palesata quando era giunta notizia del passaggio della matricola al Città di Savona. Scomparsa della società certificata ieri dal presidente Massimo Gallese, il quale ha raccontato che il mancato sostegno economico della Cairese lo ha spinto ad alzare bandiera bianca. La notizia non ha lasciato indiffferente la cittadina valbormidese e nel corso delle ore si sono moltiplicati i post “social” di tanti affezionati ai colori gialloneri.

CAIRO E L’AURORA

L’Aurora ha fin dal 1937 avuto un ruolo cruciale per i giovani cairesi. Come racconta il volume Diario Gialloblù di Daniele Siri, la vocazione del sodalizio nato dall’intuizione del viceparroco Don Savio era sempre stata quella del settore giovanile. L’attività è andata avanti fino al 1999 quando ci fu la fusione con quello – di più recente costituzione- della Cairese, società per cui l’Aurora aveva rappresentato un bacino importante per la prestigiosa prima squadra che con Brin raggiunse la Serie C. Ecco perché per molti l’Aurora, da ormai anni soltanto prima squadra, è una sorta di “culla sportiva”.

MESSAGGI D’AFFETTO E DI ADDIO

Tante profili Facebook si stanno colorando di cuori gialloneri, alcuni accompagnati da messaggi di affetto per la storica società valligiana. Tanti gli ex giocatori che hanno postato foto ricordo più o meno recenti. Lo storico capitano Paolo Mozzone scrive: “Il primo amore non si scorda mai”. “Una bella storia del nostro calcio sano che forse piano piano sta sparendo”, il messaggio di Giorgio Innocenti. Poi, Stefano Lambertini ricorda la vocazione sociale e non solo sportiva del sodalizio senza risparmiare una stoccata ai cugini della Cairese: “Per me non sei stata solo una squadra di calcio di paese. Sei stata LA squadra che mi ha permesso per due anni, da bambino, di coltivare un sogno e di sentirmi un portiere di serie A, invincibile, nonostante due bastoncini di legno come inseparabili compagni di viaggio. Per me sei stata la prima squadra di mio fratello, i sorrisi di Giuliano e gli incoraggiamenti del presidente Astesiano! È difficile accettare che una proprietà, ignara di cosa rappresenti l’Aurora per i cairesi, abbia deciso di cancellare questa storia con un colpo di spugna. I ricordi, però, restano indelebili. Ad maiora, Aurora calcio!”

“Mi si spezza il cuore – il post di Andrea Laurenza -. Qui tutto è iniziato, qui ho imparato ad amare questo sport. Quegli spogliatoi, quel campo, quelle persone rievocano ricordi indelebili per me è centinaia di bambini che qui sono diventati uomini. Il destino ha voluto che fossi io a segnare nell’ultima partita ufficiale al Rizzo, un regalo amaro a pensarci adesso. Si chiude un’epoca fatta di sogni e di diversità, ma l’Aurora vivrà per sempre nel cuore di chi quella maglia l’ha indossata”.

Il sindaco Paolo Lambertini: “Nessuno dell’Aurora mi ha contattato. Mi dispiasce che scompaia una società che nel passato anche recente ha fatto tanto per i giovani di Cairo e non solo. Non sono a conoscenza degli accordi tra Cairese e Aurora”.

Anche l’ex sindaco di Cairo Montenotte Fulvio Briano ha voluto rivolgere un pensiero ai gialloneri: “Dopo anni di dedizione, sacrifici e amore l’Aurora Calcio chiude un suo capitolo, spero non definitivo. Le cause non sta a me analizzarle. Io posso solo parlare da padre di un ragazzo che ho sempre accompagnato sui campi di pallone, e da sindaco che sono stato di questa città. Oggi credo sia il tempo di applaudire chi ha investito vita, risorse e passione per farne una grande famiglia, oltre le scelte difficili. Il legame con la comunità cairese rimarrà, e sempre mi augurerò che in ogni città i ragazzi trovino sfogo anche nello Sport, come reale strumento di crescita, di educazione, di rispetto della legalità. “In ogni essere umano esiste un bimbo che vuole giocare ….e non vincere”. Per questo poniamocela sempre la domanda : i ragazzi valbormidesi riescono a fare sport e a divertirsi nel farlo? Le politiche di incentivazione delle società sportive messe in atto dalle amministrazioni comunali permettono alle società di essere al servizio delle famiglie che vogliono vedere i loro figli in un campo e divertirsi? Lo spero… buona strada Aurora Calcio”.

Tra i tanti messaggi anche quelli di chi è stato avversario dell’Aurora: “Un pezzo di storia del calcio Valbormidese se ne va – commenta il dirigente del Plodio Stefano Broglio – Sei stata la casa per tantissimi ragazzini della della mia generazione. Abbiamo praticamente iniziato tutti con te. Porterò nel cuore gli anni meravigliosi della mia infanzia. Arrivavi al Rizzo e ti sentivi a casa”. Anche l’ex dirigente del Dego e giocatore di tante squadre della Val Bormida Gian Luca Bernasconi ha rivolto un pensiero ai gialloneri postando una piastrella celebrativa del mezzo secolo di attività dell’Aurora: “Questo è il mio ricordo, insieme a quello di tutte le battaglie vissute in campo, e non importa se ero sempre dall’altra parte. È stato davvero bello!”.