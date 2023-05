Calcio, l’Altarese si prepara per la nuova stagione con Munì, Brahi e Magliano

Altare. Nuovi acquisti in casa Altarese per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione calcistica. Oltre all’approdo in panchina del trio Provato-Sportelli-Pellegrino, della conferma di Pansera e dell’entrata in squadra di Fradella, primo acquisto dell’anno, ecco i 3 volti nuovi della squadra.

Due di loro non sono nuovi al panorama giallorosso, Magliano aveva giocato quasi 10 anni fa nella squadra valbormidese, come anche l’attaccante Brahi è già ben conosciuto all’interno della società. Del tutto nuovo invece l’ingresso di Munì, arrivato dal Cisano dove l’anno scorso è stato allenato da Pellegrino e Sportelli.

Ecco il comunicato del club:

“Continua il lavoro in entrata della squadra giallorossa , arrivano il difensore centrale Alessandro Munì , ex tra le altre di Albenga, San Filippo Neri e Cisano e l’esterno Andrea Magliano, per quest’ultimo di tratta di un ritorno in valbormida e soprattutto ad Altare dove ha già giocato nel 2014/2015, collezionando 26 presenze e partecipando ai Playoff per salire in promozione,oltre che essere stato a Bragno( promozione) e in Piemonte nella neonata Alba Calcio. Torna a vestire il giallorosso anche l’attaccante Eros Brahi.

La società da’il benvenuto ai tre ragazzi”