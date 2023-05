Calcio, la Carcarese riparte da tre giocatori simbolo: confermati Spozio, Croce e Brignone

Carcare. Dopo la conferma di Chiarlone, per la quarta stagione, alla guida della Carcarese, ecco altri importanti annunci in casa biancorossa.

Il club valbormidese, infatti, conferma tre dei suoi giocatori simbolo. A partire da capitan Matteo Spozio, classe 1991, e dal 2019 un pilastro della squadra. In questa stagione ha dimostrato la sua duttilità, mettendosi a disposizione, oltre che come regista di centrocampo, anche come centrale di difesa, dove non ha mai sfigurato.

E proprio nel reparto difensivo che arriva un’altra conferma. Si tratta di Samuele Croce (classe 2000), muro biancorosso, arrivato a Carcare nell’estate 2020 ed entrato subito nel cuore dei tifosi. La scorsa stagione suo il gol che ha consacrato la vittoria del campionato di Prima Categoria contro l’Atletico Argentina e anche quest’anno è andato a segno una volta realizzando la sua prima rete al Corrent con il Pietra Ligure (il raddoppio è stato firmato da Spozio).

Ha raggiunto invece doppia cifra Francesco Brignone che quest’anno ha segnato 15 gol tra coppa e campionato e si è ritagliato un ruolo da protagonista, diventando sempre più decisivo per la Carcarese. Anche l’attaccante leva 2001 la prossima stagione continuerà ad indossare la maglia biancorossa.