Calcio, il Plodio ricorda Giacomo Rossi nel giorno del ventiseiesimo anno della società: “Il cuore ci dice di continuare”

La lettera del sodalizio valbormidese:

“Oggi è il nostro compleanno, il nostro ventiseiesimo compleanno. Non sappiamo dirvi se siamo giovani o anziani, sappiamo solo che da poco più di quattro mesi abbiamo una profonda ruga sul volto che ci segna ogni nostra espressione. È forse più una cicatrice che una ruga ed è impossibile da nascondere, parte dal centro del cuore per arrivare fino al viso. È la parte sul cuore quella che fa male ma è quella sul viso che prova il nostro dolore, invecchiandoci di almeno il doppio dei nostri anni.

Non vogliamo essere retorici, ma ogni istante che per noi dovrebbe essere di gioia, in realtà accentua sempre più la mancanza di chi non è più insieme a noi e ci viene sempre in mente quella frase mancata che non abbiamo mai saputo dire.

Anche oggi il nostro pensiero fisso è rivolto a te Giacomo, ancora oggi non capiamo, ma viviamo con la speranza che tu abbia potuto raggiungere quella serenità che tanto ti mancava in terra. A noi sono rimasti un infinità di punti interrogativi ma anche la consapevolezza di essere stati fortunati ad averti conosciuto e vissuto e aver condiviso con te momenti esaltanti e felici, momenti che porteremo sempre con noi.

La testa ci dice che è giunto il momento di riposare e di fermarsi, ma il cuore ci dice l’esatto contrario, anzi ci sta dando forza per continuare e provare a creare nuovamente un gruppo che abbia la capacità di sorridere come l’avevi tu, perché il sorriso dei nostri ragazzi è il nostro ossigeno e la nostra energia.

Ciao Jack, per sempre insieme!”