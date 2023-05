Calcio, termina con un pareggio per 3 a 3 il derby tra Albenga ed Imperia

ALBENGA 3 (25’ Anselmo, 32’ Scarrone, 44’ Gargiulo) VS IMPERIA 3 (42’ Sancinito, 56’ Jebbar, 58’ autogol Scarrone)

96’ Termina con un pareggio questo ultimo derby per questa stagione. Albenga comunque già promossa che adesso proseguirà con i festeggiamenti per la via della città

95’ Ultima azione della partita per l’Imperia. Punizione vicino alla bandierina del calcio d’angolo.

92’ Ammonito Gandolfo per aver trattenuto con la maglietta Di Salvatore.

90’ Ultimo cambio per Solari: fuori Saviozzi per Morchio.

88’ Fatnassi tenta di bucare Scalvini, ma il portiere devia in corner.

86’ Ammonito Sancinito per aver calciato il pallone fuori dallo stadio e aver perso tempo.

84’ Sogno su punizione colpisce la barriera, il pallone precipita rovinosamente verso la porta senza però trovare lo specchio, sarà corner.

82’ Cambio per Solari: fuori Giglio per Luques.

75’ Garibbo ammonito, intervento in ritardo del mediano ingauno ai danni di Giglio.

74’ Di Salvatore alla Gareth Bale usa la velocità e il fisico, prova il tiro da zona defilata e per poco non segna un euro gol, Cella c’era arrivato benissimo.

72’ Barisone quasi vicino al gol, brivido per la difesa imperiese che aveva completamente lasciato solo il laterale bianconero.

70’ Palla insidiosa di Giglio verso la porta di Scalvini, ma il portiere decide di volare ed intercettare il pallone poco sotto la traversa del lato sinistro della porta.

68’ Asse Mariani-Gibilaro, l’ultimo mette in mezzo per De Sousa che prova l’acrobazia senza successo.

66’ Cambio per l’Albenga: fuori Scarrone per De Sousa.

60’ Altro cambio per Buttu che cerca adesso di recuperare la partita: dentro Barisone per Grandoni.

58’ Clamoroso all’Annibale Riva, Albenga annichilita l’Imperia ha pareggiato complice l’erroraccio di Scarrone che beffa Scalvini.

56’ Jebbar trova il gol questa volta e accorcia le distanze: cross dalla destra, al volo calcia su Scalvini che non riesce a trattenere e il pallone si infila in porta. Imperia sotto di una rete adesso.

55’ Ancora Saviozzi che prova a raccogliere il passaggio di Jebbar, ma Scalvini raccoglie anche questa.

54’ Altro cambio nelle trafile ingaune: dentro Garibbo per Costantini.

53’ Errore clamoroso di Grandoni! A porta quasi vuota calcia fuori di poco, aveva tutto lo specchio della porta libero.

51’ L’Imperia è entrata con tutto un altro spirito rispetto al primo tempo. Saviozzi tenta la conclusione forte e precisa, mancando di qualche centimetro il palo.

49’ Cambi anche per Buttu: fuori Trofo e Graziani per Di Salvatore e Mariani.

46’ Ancora Jebbar che vuole subito provare a riprendere in mano la partita. Tiro a giro che esce di pochissimo vicino all’incrocio.

45’ Si ricomincia, palla per l’Albenga. Subito un cambio per Solari, dentro Bourkaa per Ardissone.

Secondo Tempo

47’ Si chiude con lo spettro del gol questo primo tempo, Fatnassi aveva provato il tiro a giro, facendo di poco uscire il pallone e ingannando tutti i presenti. Per il momento l’Albenga chiude il primo tempo con un doppio vantaggio.

44’ Incredibile al Riva, spente le chance per questo tempo di chiudere con un vantaggio di una rete, Gargiulo sigla il 3 a 1 su calcio d’angolo e fa esplodere di gioia lo stadio. Intanto sono stati concessi 2 minuti di recupero

42’ Sancinito segna il rigore! L’Imperia riapre la partita a poco dallo scadere, andando a recuperare il pallone in porta, c’è voglia di recuperare.

41’ Rigore per l’Imperia! Gargiulo atterra Giglio dentro l’area di rigore, forse il numero 8 avversario si trovava in fuorigioco. Ammonito il capitano dell’Albenga.

38’ Ammonito Trofo, intervento scomposto su Sancinito. Ed è proprio il numero 4 a battere la punizione, ma Scalvini è sempre molto attento.

36’ Che dribbling di Jebbar, sicuramente il più informa tra i suoi. Triplo dribbling, entra in area e prova il tiro a giro, bravissimo anche Scalvini a parare pure questa.

32’ Arriva il raddoppio dell’Albenga, ora sulle ali dell’entusiasmo! Costantini calcia l’angolo, pesca Scarrone che di testa butta il pallone sulle mani del portiere, la deviazione finisce però in porta. Albenga 2, Imperia 0.

31’ Graziani prova il tiro da fuori, ingolosito dall’ottimo corridoio libero che aveva verso la porta, ma calcia troppo potente mandando il pallone sopra la traversa.

30’ Ci prova Jebbar con il dribbling, abilissimi fino ad ora con i giochi di gambe. Si accentra, tira a giro cercando di beffare il portiere, ma Scalvini risponde ancora una volta presente.

27’ Nonostante il vantaggio, la partita è ben giocata da ambo le compagini, l’Albenga forse con qualche spunto in più. Gran passaggio di Graziani per Sogno eh si trovava però in posizione irregolare, calcia le stesso e spara alto.

25’ La sblocca Anselmo che fa tremare l’Annibale Riva. Colpo preciso di collo che si infila tra palo e portiere, Cella non ha potuto fare niente.

23’ Sancinito sulla battuta prova a pescare in mezzo, trovando però solo i guantoni di Scalvini.

22’ Brivido lungo la schiena dei tifosi ingauni! Saviozzi cerca l’angolino, quasi lo trova lasciando sul posto Scalvini che forse l’aveva già battezzata fuori.

20’ Punizione dal limite per l’Imperia. Jebbar cerca il dribbling, poi opta per un passaggio che viene deviato con il braccio da Costantini. Saviozzi sul pallone.

16’ Grandoni intavola un filtrante con il contagiri per Anselmo che penetra l’area e prova a servire in mezzo senza successo.

12’ Graziani gira per Gibilaro che mette in mezzo e calcia, mandando in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Sogno incorna ma è la fotocopia del primo calcio d’angolo, alto sopra la traversa.

10’ Lampo di Grandoni che fiuta il palleggio impreciso della difesa avversaria e prova ad infilzare. Il centrocampista prima ruba palla a Campelli, poi punta la porta ma il pallone era già stato raccolto da un attento Cella.

5’ L’Imperia non si è lasciata intimorire dall’atmosfera del Riva, pressando molto tutti i palloni e tenendo ben schiacciata la rosa di Buttu.

3’ Partita molto sentita e già molto accesa, i tifosi sugli spalti si fanno sentire ed incoraggiano i giocatori ingauni a lottare su ogni pallone. Calcio d’angolo per l’Albenga, pallone incornato da Sogno ma non preciso: pallone sopra la traversa.

1’ Si comincia, pallone amministrato subito dall’Imperia.

Primo Tempo

L’attesa è finita, la partita sta per cominciare. Ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Scalvini, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Trofo, 5 Scarrone, 6 Gargiulo, 7 Graziani, 8 Grandoni, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione di mister Buttu ci sono: 12 Torrielli, 13 D’Arcangelo, 14 Garibbo, 15 Favara, 16 Barisone, 17 Di Salvatore, 18 Beluffi, 19 Mariani, 20 Anselmo.

Imperia: 1 Cella, 2 Gandolfo, 3 Ravoncoli, 4 Sancinito, 5 Ardissone, 6 Taddei, 7 Campelli, 8 Giglio, 9 Jebbar, 10 Fatnassi, 11 Saviozzi. A disposizione di mister Solari ci sono: 12 Bova, 13 Bourkaa, 14 Panaino, 15 Lanteri, 16 Morchio, 17 Plando, 18 Moro, 19 Trucchi, 20 Luques

Arbitro dell’incontro il signor Giovanni Galletti della sezione di Genova coadiuvato dagli assistenti Luis Xavier Bautista Romero e Vesselin Adriano Torrero della sezione di Genova.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e benvenuti alla webcronaca LIVE del super match di giornata, l’atteso derby di ritorno tra Albenga e Imperia. Partita molto sentita ma, allo stesso tempo, non utile per la classifica: gli ingauni nella scorsa giornata hanno vinto il campionato d’Eccellenza, l’Imperia si trova invece con 54 punti in classifica a -12 dalla Lavagnese seconda e con solo due partite da giocare, senza occasione di trovare i play-off.

Ma i derby sono derby e l’Albenga al Ciccione ha perso 2 a 0. Oggi ha la possibilità di affrontare ancora i nerazzurri e chiudere in bellezza una splendida stagione sportiva, cercando di vincere per l’ultima volta davanti ai propri tifosi quest’anno (la prossiam partita contro l’Albaro sarà in trasferta). Anche l’Imperia sicuramente vorrà affrontare a muso duro la squadra di Buttu, per dire di aver battuto entrambe le volte i diretti rivali e i vincitori del campionato.