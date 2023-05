Calcio, il Città di Savona rende omaggio al Grande Torino. Benucci: “Iniziativa rivolta alla memoria di Valerio Bacigalupo”

Savona. Quella odierna per il calcio italiano non sarà mai una giornata come le altre. Il 4 maggio 1949 infatti perdevano la vita nell’incidente aereo passato alla storia come “la Tragedia di Superga” i giocatori e i membri dello staff tecnico del Grande Torino, squadra capace di vincere cinque scudetti consecutivi entrando nella leggenda. Il neonato Città di Savona, nelle figure del presidente Angelo Benucci e del socio fondatore Claudio Aonzo, si è recato al memoriale presente a Superga per commemorare l’avvenimento.

Di seguito ecco la nota diffusa dal club: “Questa mattina il presidente Angelo Benucci, insieme a Claudio Aonzo, si è recato a Superga per partecipare alla commemorazione in ricordo del “Grande Torino” portando come simbolo una maglia con la scritta “Stadio Valerio Bacigalupo Savona”. Un legame indelebile quello tra Savona e la squadra degli Invincibili!”

A margine dell’iniziativa sono inoltre arrivate le dichiarazioni del presidente Benucci: “Mi auspico che questa iniziativa, rivolta soprattutto alla memoria di Valerio Bacigalupo, sia significativa nei confronti dell’amministrazione comunale per il futuro bando. Lo stadio leginese è da sempre la casa del Savona, motivo per cui speriamo di poter ottenere la concessione”.

Il numero uno del club ha poi concluso il proprio intervento dichiarando: “Sono onorato e commosso. Ritengo l’iniziativa il primo passo verso l’inizio di una proficua collaborazione con il Torino, società con cui rafforzeremo i rapporti soprattutto nell’ambito del settore giovanile. I nostri Allievi infatti, circa una volta ogni due mesi, si confronteranno con i loro, un importante stimolo per la loro crescita tecnica e personale”.