Calcio, Finale retrocesso in Promozione: l’epilogo dell’anno horribilis

Finale Ligure. Sulla difficoltà della stagione 2022/2023 non c’erano tanti dubbi in quel di via Brunenghi già l’estate scorsa. Rifondare completamente una squadra, senza più i suoi giocatori cardini e l’allenatore storico, rappresentava il primo grande scoglio da evitare per non naufragare subito. Seppur con qualche limite, soprattutto a livello d’esperienza, la rosa è andata delineandosi e qualche buon risultato lasciava intendere ad un campionato diverso: non proprio da salvezza certa, ma quantomeno da “outsider” in vista dei playout. Poi un blackout, un esonero e un altro prolungato periodo a secco di risultati che ha portato il Finale a trovarsi retrocesso in Promozione con due giornate d’anticipo, a più di una decade dall’ultima volta.

Troppe mancanze difficilmente colmabili

“È la prima volta che faccio un esonero per scelta tecnica in tutti questi anni di presidenza. Noi ci vogliamo salvare a tutti i costi“. Così diceva il presidente Candido Cappa dopo la comunicazione della separazione con Flavio Ferraro. Al suo posto è definita la soluzione interna rappresentata da David Balleri, il responsabile del settore giovanile. Nessun cambio di passo nonostante i primi risultati positivi con Imperia e Sestrese, anzi, uno sprofondamento in piena zona retrocessione diretta dalla quale la squadra non è più riuscita ad uscirvi. Partite giocate spesso in equilibrio, questo va segnalato, ma tutto diventa estremamente complicato quando non si riesce a trovare la via della rete per mesi. Tra i giocatori offensivi giallorossoblù attuali, dotati comunque di una discreta tecnica e velocità, è abbastanza evidente che sia mancato un punto di riferimento centrale, soprattutto in categorie come l’Eccellenza dove questo diventa quasi determinate. Così poi si è dato spazio ad alcune ingenuità sul campo e tanta confusione, che è proprio il punto cardine di ogni problematica: a Finale è mancato equilibrio, come nell’assurda situazione della chiusura delle tribune del Borel, che ha impedito l’accesso agli spettatori nella quasi totalità di una stagione.

Programmazione futura determinante

I movimenti all’interno del sodalizio finalese sono sempre effettuati con grande riserbo, difficile quindi poter prevedere facilmente il futuro. Sta di fatto che Finale pare aver perso un po’ delle sue caratteristiche che l’hanno resa la realtà conosciuta nel corso degli ultimi anni: verace, coraggiosa e ricca di giovani di talento, senza dimenticare l’edizione dell’Eccellenza vinta nel 2016 e le due Coppe Italia in bacheca. La Juniores Regionale ha rappresentato una delle poche note positive stagionali. La sconfitta in finale contro il Genova Calcio non ha cancellato un’annata decisamente esaltante: primo posto del girone e diverse manifestazioni d’apprezzamento da parte di vari esponenti del calcio locale, con un entusiasmo e trasporto che in questa stagione non si è affatto percepito in Prima Squadra. Scelta insolita, tra l’altro, quella di dare dei minutaggi prestabiliti a determinati giocatori anche in una partita al termine della quale c’è l’assegnazione di un trofeo. Non hanno seguito tale dettame i genovesi, che infatti hanno potuto avere a disposizione i calciatori sia al sabato sia alla domenica. Come detto, è troppo prematuro fare qualsiasi previsione, ad esempio sulla posizione di Balleri in special modo in qualità di allenatore. Ma da quest’anno horribilis c’è sicuramente da fare un reset generale, poggiando così le basi di una ripartenza in un categoria che si prospetta sempre più insidiosa come la Promozione.