Calcio, Finale. Mercoledì il nome del nuovo allenatore: Biolzi ancora in pole, seguono Biffi e Monti

Finale Ligure. Più i giorni passano e più la margherita finalese ha sempre meno petali. Biolzi non Biolzi, Biffi non Biffi, Monti non Monti. Insomma, per la panchina del Finale è una vera e propria corsa a tre che vede il suo traguardo nel giorno di mercoledì, ovvero quando la società giallorossoblù renderà noto ufficialmente il nome dell’allenatore con cui avviare la ripartenza in Promozione.

Al momento in pole sembrerebbe essere rimasto Andrea Biolzi, decisamente un profilo d’esperienza che ha appena terminato la sua stagione salvando il Taggia in Eccellenza, evitando inoltre gli insidiosi playout. Segue Roberto Biffi, l’ex mister di Ospedaletti ed Alassio in attesa di tornare sul campo dopo qualche stagione di stop. Più defilato appare Ivan Monti, lasciatosi con la San Francesco Loano che ha preferito affidare la guida tecnica a Cristian Cattardico, vista l’imminente fusione con il Soccer Borghetto.